Участник СВО из Татарстана получил протез и сыграл свадьбу

В Набережных Челнах состоялось особенное событие – свадьба участника специальной военной операции Ильназа и его невесты Зили. За несколько дней до торжества молодой человек, потерявший ногу в зоне боевых действий, получил новый современный протез.

Протез удалось изготовить и передать в кратчайшие сроки благодаря помощи спонсоров и договоренностям с производителем. Всего неделю назад Ильназ приходил на прием, и вопрос его реабилитации был решен оперативно.

Мечтой получившего тяжелое ранение татарстанца стало возвращение домой, к любимой девушке, чтобы начать новую жизнь. Одиннадцатого июня он уже примерил протез.

Боец обратил внимание на то, насколько удобно полученное им медицинское изделие, и заявил, что уже сегодня он сможет станцевать со своей невестой.

С поздравлением к молодоженам обратился депутат Государственной Думы от Татарстана Анатолий Иванов.

«Дорогие Ильназ и Зиля, поздравляю вас от всего сердца с этим светлым днем! Берегите друг друга, любите и поддерживайте, ведь любовь – это сила, которая двигает и жизнь, и Родину!» – пожелал он.

В начале весны Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России (сейчас уже больше – прим. Т-и), семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.