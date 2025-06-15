Участник СВО из Татарстана побил мировой рекорд по пауэрлифтингу

На Кубке мира, который прошел в Санкт-Петербурге, участник СВО из Высокогорского района Татарстана Сергей Разваляев стал двукратным чемпионом мира и установил сразу четыре рекорда: мировой, европейский и два российских.

Он выступал в категории свыше 82,5 кг, хотя изначально планировал соревноваться в весе до 75 кг.

«Сергей боролся в трех номинациях, и в каждой показал невероятный результат. Сергей, ты настоящий герой, пример для нашего молодого поколения спортсменов. Поздравляем!», – прокомментировал победу глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.