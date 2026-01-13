Участник СВО из Татарстана открыл мастерскую по реставрации мебели

Участник СВО Салават Арсланов из Агрыза служил по контракту в Луганской области, участвовал в освобождении Соледара и Бахмута. Вернувшись домой, обратился за помощью и поддержкой в фонд «Защитники Отечества».

«Меня направили в районную соцзащиту. Получил государственную социальную помощь на основе соцконтракта. Дали 350 тысяч рублей на развитие своего дела и покупку инструментов. Я реставрирую старые кухни, шкафы, столы. Мои услуги востребованы, потому что новую мебель покупать намного дороже», – рассказал Салават Айратович.

В боях он получил четыре серьезных ранения. В скором времени бойцу должны сделать операцию по удалению осколка. По состоянию здоровья тяжелой работой ему заниматься нельзя.

В своем доме мужчина оборудовал гараж под мастерскую, где сейчас успешно работает. Приобрел компрессор, шлифовальную машину и другие инструменты. Трудится по соцконтракту с апреля прошлого года.

