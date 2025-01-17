Участник СВО из Татарстана награжден медалями «За мужество» и «За отвагу»

Боец по имени Валерий из Татарстана во время службы в зоне специальной военной операции удостоен трех медалей: «Участник СВО», «За отвагу» и «За мужество».

Награды вручены 35-летнему военнослужащему с позывным Татарин за проявленную храбрость и четкое выполнение приказов при боевых действиях.

Житель Заинского района РТ заключил контракт с Министерством обороны РФ, когда мобилизовали его брата Нарима с позывным Дьявол. Братская поддержка для него всегда была в приоритете. Еще в 2008 году, когда двое его братьев служили в Чечне, а у Валерия подошел призывной возраст, он пришел в военкомат и попросился туда же. Но тогда его не взяли.

С 2023 года Валерий служит в зоне СВО. В настоящее время проходит реабилитацию.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.