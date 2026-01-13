Участник СВО из Балтасинского района Татарстана после учебы откроет свое дело

Ветеран СВО Алмаз Шархетдинов из Балтасинского района Татарстана заключил соцконтракт и устроился на работу. В новом году он планирует обучиться и открыть собственное дело. Свою историю мужчина рассказал «Татар-информу».

«Мне предложили работу охранника в трех организациях. Устроился в "Яна тормыш". Работа находится рядом с домом, всего в 50 метрах, это очень удобно», – сообщил он.

Алмаз Флоридович служил по контракту, воевал за Авдеевку. Получил серьезное ранение, потерял ногу. Вернулся домой, прошел реабилитацию и обратился в центр занятости.

До участия в специальной военной операции он работал строителем, а сейчас трудится в колхозе. Благодаря социальному контракту семейный доход семьи увеличился. В новом году житель Балтасинского района планирует пройти дополнительное обучение с помощью государственной поддержки и открыть свое дело.

«Хочу обучиться, чтобы стать предпринимателем. Недавно начал работать с эпоксидной смолой. Изготавливаю шкатулки и различные сувениры, часы. Попробовал мастерить более крупные изделия – журнальные столики. Уже есть небольшие заказы», – поделился Алмаз Флоридович.

Подробнее об участниках специальной военной операции, которые обучились новым профессиям благодаря нацпроекту «Кадры», заключили соцконтракты, трудоустроились или открыли свое дело, читайте в материале «Татар-информа».