Участник СВО: Если мужчины не будут защищать, то зачем они нужны?

У каждого мужчины в жизни должны быть три матери: родина, где он родился, мать, которая его родила и мать, которая родила ему детей и важно их защищать. С такими словами выступил участник СВО, командир разведывательного взвода, награжденный медалью «за отвагу» на первом телемарафоне «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«И мужчины должны их защищать, потому что если этого не делать, то женщинам придется защищаться самим. И тут возникнет вопрос - а зачем тогда мужчины-то нужны?» – сказал он.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.