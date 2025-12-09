Участник студотряда «Дельта» отправится на гастроли по районам Татарстана

Участник студотряда «Дельта» Александр Ахманов три сезона подряд работал вожатым в детских оздоровительных лагерях Татарстана. О своем трудовом опыте и успехах в творчестве он рассказал «Татар-информу».

«Раньше всегда думал, что никогда не буду работать педагогом или учителем. Когда вступил в отряд, выбрал педагогическое направление. Дело в том, что у меня есть младший брат и племянник. Я подумал: «А детей-то я люблю», – и пошел в педагогику. Сейчас у меня за спиной семь детских летних смен. Работал в детских лагерях «Иволга» в Бавлах, «Березке» и «Орленке» в Азнакаеве, «Космосе» в Елабуге», – сообщил он.

Молодой человек учится на четвертом курсе КГЭУ по специальности «Водные биоресурсы и аквакультура», ему 21 год. Следующим летом он опять будет трудиться вожатым в детских лагерях, а в ближайшее время примет участие в театральных гастролях по районам Татарстана.

«Я играю Алексея Нестерова в постановке «Все мы». Спектакль основан на пьесе Михаила Шатрова «Лошадь Пржевальского». Постановка рассказывает о жизни стройотрядов, когда ребята выезжали работать на целину», – пояснил Александр.

Этот спектакль победил на телевизионном фестивале молодежных и студенческих театров «Премьера», организованном движением «Созвездие-Йолдызлык» в прошлом году. Ахманов отличился сразу в двух номинациях – «Лучшая мужская роль» и «Лучший эпизод». Он активно участвует в жизни студенческого педагогического отряда с 2023 года.

Более подробно о героях студотрядов Татарстана читайте в материале «Татар-информа».