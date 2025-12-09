Проекты на КАМАЗе, в «Алабуге» и донорство: чем отличились бойцы студотрядов Татарстана

Участники студотрядов Татарстана становятся донорами костного мозга и спасают жизни другим людям, помогают одиноким пожилым, возглавляют трудовые проекты на КАМАЗе, работают в ОЭЗ «Алабуга», вожатыми в лагерях, озеленителями, выезжают на гастроли, участвуют в слетах. О романтике волонтерской и трудовой жизни студенты рассказали «Татар-информу».





Анастасия Гущина стала донором костного мозга

Донором костного мозга в 19 лет стала представитель трудового педагогического отряда Татарстана Анастасия Гущина. Тогда она еще не знала, что спасет жизнь маленькому ребенку.

«Я боец педагогического отряда «Эверест» Республики Татарстан, сейчас работаю с отрядами Югры. Училась в КФУ, в Институте экологии, на гидрометеоролога. В студотряде Татарстана работала с 2021 по 2024 год. Сама родом из Саранска, сейчас переехала в Санкт-Петербург», – сообщила Анастасия обозревателю «Татар-информа».

В ноябре 2025 года девушка стала лауреатом специальной номинации «Герой РСО» национальной премии «Труд крут» на Всероссийском слете студотрядов в Красноярке. Номинация в этом году была введена впервые. Она предназначена для людей, которые совершили героические поступки.

«Однажды я встала в регистр доноров костного мозга. В это время участвовала в стратегической сессии педагогических отрядов. Через год мне позвонили с информацией о том, что я подхожу реципиенту. Дальше была процедура согласования и проверки моего здоровья, в итоге стала донором», – рассказала Гущина.

Девушка не считает свой поступок героическим. На тот момент она точно не знала, приживутся ли ее клетки у реципиента, и воспринимала происходящее как свой долг.

«Я шла на процедуру донации без особого страха, поскольку не боюсь уколов и крови, медицинских манипуляций. Мне объяснили, что все это безопасно, каким будет период восстановления, что меня будут проверять, смотреть за моим состоянием. Я просто думала, что это нужно сделать, доноров очень мало», – объяснила свою мотивацию Анастасия.

Фото: © «Татар-информ»

Спустя два года Анастасия узнала, что спасла жизнь ребенку, и встретилась с ним

Чтобы донор мог получить информацию о реципиенте, должно было пройти два года. По истечении этого срока девушка узнала, что помогла ребенку.

«Сейчас все в порядке, клетки приживаются хорошо. Насколько я знаю, мой реципиент выздоравливает, но еще не полностью здоров», – заметила Гущина.

О своем поступке она поведала работавшему в то время командиром педагогического отряда Егору Иванову. Тот рассказал об этом в штабе студотрядов Татарстана. Там подхватили эту новость, стали рассказывать о ней в соцсетях.

«Я просто хочу делать что-то важное, нужное и полезное. Но не ожидала, что меня за это как-то отметят», – подчеркнула Анастасия.

Приглашение на Всероссийский слет и награждение для нее стали полной неожиданностью. Донора костного мозга из Татарстана похвалила член Комитета по охране здоровья Госдумы России председатель правления РСО Юлия Дрожжина.

«Анастасия из Татарстана стала донором костного мозга и спасла жизнь малышу двух лет. Она доказала, что донорство костного мозга не страшно, не опасно, а очень почетно», – сообщила она в беседе с журналистами.

Но на этом сюрпризы для Анастасии не закончились. Спустя время она увидела ребенка, которому оказала помощь.

«Совершенно случайно мой реципиент тоже приехал в Красноярск с родителями, и я с ним встретилась, он был там проездом», – пояснила Гущина.

Мать Анастасии, вдохновившись примером дочери, тоже решила стать донором и встать в регистр. Но, увы, не смогла этого сделать, потому что ей на тот момент было 44 года, а по условиям программы донором можно быть лишь до 45 лет. Таким образом, она бы не успела пройти весь процесс подготовки и сдачи анализов.

Анастасия Гущина заявила, что, если потребуется помощь, готова повторить свой поступок.

«Я осталась в регистре доноров и, если найдется реципиент, с удовольствием опять выступлю в качестве донора», – сообщила она.

Казанская студентка возглавит зимний трудовой проект на КАМАЗе

Комиссар штаба студенческих отрядов КНИТУ «Технолог» Лиана Козловская возглавит зимний этап Всероссийского трудового проекта на КАМАЗе. Девушка стала финалистом конкурсного отбора корпоративного университета РСО на Всероссийском слете студотрядов.

«Прошли финальные испытания лиги тренеров РСО (Российских студотрядов) от корпоративного университета. Я официально признана тренером. Мы прошли обучение, чтобы проводить лекции, делиться опытом с новыми бойцами, ездить в различные регионы, обучать молодых людей. Я имею в виду обучение по взаимодействию с отрядом, ведению дел в той или иной должности, профилактике эмоционального выгорания, стрессоустойчивости», – рассказала Лиана обозревателю «Татар-информа».

Козловская – студентка КНИТУ. Пришла в трудовое движение два года назад, чтобы попробовать что-то новое, начинала в сервисном направлении, чтобы закрыть летнюю практику. Потом ей предложили пройти профобучение для КАМАЗа. После учебы работала командиром студенческого производственного отряда «Атмосфера» на челнинском заводе.

«Обучилась в РСО на транспортировщика. После этого мы впервые выехали с отрядом на новый зимний проект, который длился с 9 января по 28 февраля 2025 года и собрал около 200 студентов из 12 регионов страны. Во второй раз выехали на КАМАЗ летом, трудились с 1 июля по 31 августа. В этой трудовой смене было около 300 студентов из 15 регионов. Среди всех регионов мы стали лучшим отрядом по совокупности показателей и забрали знамя КАМАЗа», – сообщила Лиана.

На автогиганте Козловская работала на прессово-рамном заводе в цехе окраски кабин, готовила детали перед окраской. Трудились по восемь часов в день пять дней в неделю. Предстоящей зимой она вновь поедет на КАМАЗ, но уже в качестве командира проекта.

«Это будет зимний этап Всероссийского трудового проекта на КАМАЗе в 2026 году. У меня в подчинении будет 200 человек. Будем обучать ребят развитию лидерских навыков, знакомить их с историей КАМАЗа и нашего движения. Кроме того, в дальнейшем планирую развивать производственную деятельность в Татарстане среди молодежи», – поделилась участница слета своими планами.

По ее словам, участие в студенческих трудовых проектах каждый раз незабываемо. Это и новый трудовой опыт, знакомства и общение, друзья на долгие годы, и, конечно, неплохой заработок.

Студент КГЭУ сыграл «Лучшую мужскую роль» и раскрыл лидерские качества

Александр Ахманов– участник студенческого педагогического отряда «Дельта», созданного на базе КГЭУ. Молодой человек учится на четвертом курсе по специальности «Водные биоресурсы и аквакультура», ему 21 год.

Александр – будущий рыбовод-инженер, гидробиолог. Однако свяжет ли свою жизнь с наукой, он еще не решил. Во время летних каникул молодой человек трудится в детских оздоровительных лагерях республики, а еще играет главную роль в спектакле и поет в хоре студенческих отрядов.

«Я играю Алексея Нестерова в постановке «Все мы». Спектакль основан на пьесе Михаила Шатрова «Лошадь Пржевальского». Постановка рассказывает о жизни стройотрядов, когда ребята выезжали работать на целину», – сообщил Александр.

Этот спектакль победил на телевизионном фестивале молодежных и студенческих театров «Премьера», организованном «Созвездием-Йолдызлык» в прошлом году. Ахманов отличился сразу в двух номинациях – «Лучшая мужская роль» и «Лучший эпизод». Он активно участвует в жизни студенческого педагогического отряда с 2023 года. Три лета работал вожатым в разных детских лагерях.

«Раньше всегда думал, что никогда не буду работать педагогом или учителем. Когда вступил в отряд, выбрал педагогическое направление. Дело в том, что у меня есть младшие брат и племянник. Я подумал: «а детей-то я люблю» и пошел в педагогику. Сейчас у меня за спиной семь детских летних смен. Работал в детских лагерях «Иволга» в Бавлах, «Березка» и «Орленок» в Азнакаево, «Космос» в Елабуге», – рассказал Ахманов.

Работа вожатого пришлась ему по душе. За 21 день, который длится летняя смена, он всегда обретает новых друзей.

«В начале смены отдаю свою энергию детям. К середине смены, когда энергия заканчивается, происходит обмен. Дети становятся сами заряженными, любят своих вожатых, и эта любовь заряжает», – пояснил он.

Каждый день вожатые проводят познавательные и развлекательные мероприятия для участников летних смен. Но больше всего Александру нравится проводить «театры мод».

«Мы делаем для ребят костюмы на различную тематику из подручных средств. Костюмы получаются просто бомбическими. Дети выходят на сцену и их демонстрируют», – отметил Ахманов.

Следующим летом он опять будет трудиться вожатым в детских лагерях, а в ближайшее время примет участие в театральных гастролях по районам Татарстана.

«Студотряды для меня – школа жизни. Тут многому можно научиться. Я был командиром студотряда и благодаря этому раскрыл в себе лидерские качества, могу руководить группой, люди меня слушаются и идут за мной», – подчеркнул он.

Студент политеха отработал в проекте «Алабуга-топ» и помог одинокой бабушке

Адель Кашапов учится на втором курсе в Нижнекамском политехническом колледже им. Евгения Королева на логиста, ему 17 лет. На протяжении года активно участвует в жизни студотрядов, возглавляет отряд «Гюрза» в Нижнекамске.

«В этом году оказался на Всероссийском слете студотрядов в составе команды ПФО. Наша команда заняла первое место в конкурсе профессионального мастерства среди трудовых отрядов подростков», – рассказал он.

Свой первый трудовой опыт Адель получил минувшим летом. Он стал участником проекта «Алабуга-топ» для подростков, участвовал в озеленении города и уборке мусора.

«Мы работали в разных точках «Алабуги» – убирали строительный мусор, подметали территорию, вывозили высохшую траву. По выходным для нас проходили экскурсии, бизнес-игры, конкурсы», – пояснил Кашапов.

Трудовая смена длилась весь август. По словам собеседника «Татар-информа», ребята неплохо заработали, многие купили телефоны. Кашапов тоже купил новый телефон, а еще оплатил учебу в автошколе. Трудовой опыт в составе студотряда оказался весьма полезным.

«Во-первых, я веду интересную и активную студенческую жизнь. В этом есть что-то свое, романтика. Во-вторых, это возможность приучиться к труду. В-третьих, вместе с ребятами из студотрядов участвую в волонтерских и патриотических акциях», – сообщил студент.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне молодой человек участвовал в патриотической волонтерской акции «Майский десант».

«Мы поехали в мае в село Каенлык, провели мастер-класс для детей, оказали шефскую помощь пожилым людям. Я в составе команды помог одинокой бабушке. Ее двор был в очень плачевном состоянии – все заросло, валялись железки. Мы убрали траву, железо перетащили в гараж, накололи дров», – рассказал волонтер.

Следующим летом Кашапов намерен продолжить трудовую деятельность, а также хочет передать свой опыт другим молодым людям.

«Если проект «Алабуга-топ» будет работать и в следующем году, поеду в качестве куратора со своим отрядом в июне. Кроме того, планирую устроиться на работу в своем городе в качестве руководителя трудовых отрядов подростков», – поделился он планами.

В заключение Адель сообщил, что трудовые отряды – «это своя атмосфера, вторая семья, возможность не просто заработать первые деньги, но еще и ярко проявить себя в разных сферах».

Фотографии предоставлены героями публикации