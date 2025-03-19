Участник «Батырлар. Герои Татарстана»: «Можем не только воевать, но и управлять страной»

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Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это возможность для участников СВО с энтузиазмом работать на благо общества. Таким мнением с «Татар-информом» поделился участник программы, боец СВО Альфред Нурмухаметов.

Программа реализуется по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова в соответствии с указанием Президента России Владимира Путина.

«Я осознанно принял решение, услышав о такой возможности. Чувствую потенциал в своих силах, считаю, что все участники СВО должны принять участие в этой программе. Потому что, даже если сейчас не получится пройти по конкурсной основе, мы все будем в списках и на примете. Пришло наше время, давайте записываться вместе», – сказал он.

По словам военного, бойцы СВО могут не только воевать, но и участвовать в управлении страной.

«Впереди много работы, и мы многое уже сделали на передовой. Так давайте же и на гражданке применим свои знания ради будущего наших детей! Я обучился в первом потоке программы „Время героев” еще в 2022 году и записался в республиканскую. За мной, ребята!» – добавил он.

«Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане запустили проект «Батырлар. Герои Татарстана». Это аналог программы «Время героев», которая направлена на переобучение участников СВО. Получив новые знания и практику, военнослужащие смогут стать перспективными руководителями для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления и в иных сферах жизни в Татарстане.