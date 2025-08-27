Участник Парада Победы 1945 года Умид Губаев встретился с казанскими журналистами

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почетный гость форума «Милләт җыены» («Национальное собрание»), ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года, полковник в отставке Умид Губаев пообщался с казанскими журналистами на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Я считаю, что это действительно встреча с легендой», – начал пресс-конференцию первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Дамир хазрат Мухетдинов, сопровождавший Губаева.

Встреча стала возможной, считает муфтий, благодаря тому, что мусульмане в этом году отмечают 30-летие существования своей общины в городе Сочи. Только благодаря этому ДУМ РФ удалось выяснить, что в городе Армавире проживает 97-летний Умид Губаев, участвовавший в первом Параде Победы.

«Осознав, кто перед нами, муфтий Равиль хазрат [Гайнутдин] пригласил Умида Саддыковича на Ураза-байрам», – рассказал Мухетдинов.

После этого праздника вся страна узнала об Умиде Губаеве. В качестве дирижера в храм Христа Спасителя его приглашал патриарх Московский и всея Руси. Сейчас издательский дом «Медина» надеется получить права на публикацию мемуаров отставного полковника.

«Надеемся, что это прижизненное издание станет достоянием татарского и российского народа как на русском, так и на татарском языках», – заключил Мухетдинов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

24 июня 1945 года сводная барабанная рота из курсантов военных музучилищ открывала на Красной площади Парад Победы. Среди них был и будущий военный дирижер Умид Губаев.

В год 80-летия Великой Победы Умиду Садыковичу наконец удалось осуществить свою большую мечту – посетить древнюю Казань, где он бывал лишь единожды в раннем детстве (ему было всего пять лет).

Губаев Умид Саддыкович – ветеран военной службы, полковник в отставке с правом ношения формы. Он родился 27 апреля 1928 года в городе Андижане Узбекской ССР. Его родители – Асма и Файзулла Султановы. После ареста отца в 1938 году Умиду дали фамилию и отчество отчима – Садыка Губаева.

Прадед по линии отца Султан – глава старой части города Оша, был награжден медалью «За верность царю и отечеству», участвовал в праздновании 300-летия царствования дома Романовых.

Дед по линии матери Джалалитдин Шарафутдинов – военнослужащий царской армии родом из Казани. Бабушка – Малика родом из Атни. Именно она научила маленького Умида разговаривать на татарском языке.

Умид Губарев окончил 1-ю Московскую военно-музыкальную школу Красной Армии, Институт военных дирижеров при Московской консерватории, факультет иностранных языков Ферганского педагогического института, Высшие курсы Гражданской обороны СССР в Москве, Вечерний университет марксизма-ленинизма (Термез, Узбекистан); Институт усовершенствования работников культуры (Ташкент, Узбекистан).

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1951 по 1972 год Губаев служил военным дирижером в городе Термезе, в Германской Демократической Республике и в полку гражданской обороны СССР (Чирчик в Узбекской ССР). Затем стал начальником штаба ГО СССР в городах Термез и Джизак Узбекской ССР.

Указом Президента Узбекистана от 20 ноября 1995 года был признан участником Великой Отечественной войны. С 2003 года Умид Губаев проживает в городе Армавире Краснодарского края на попечении дочери Леоноры, занимается общественной работой. В свои 97 лет Губаев является членом городского Совета ветеранов Армавира и председателем Комитета содействия военкомату города. Состоит в Татарской национально-культурной автономии Армавира.