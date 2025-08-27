Участник первого Парада Победы: «Я видел Сталина семь раз, один раз разговаривал»

Умид Губаев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почетный гость форума «Милләт җыены» («Национальное собрание»), ветеран Великой Отечественной войны, участник первого Парада Победы 1945 года, полковник в отставке Умид Губаев рассказал корреспонденту «Татар-информа» о встрече с лидером советского государства Иосифом Сталиным в коридорах Московского Кремля.

«Я видел Сталина семь раз, один раз лично (имеется в виду – разговаривал с ним – прим. Т-и)», – заявил Губаев корреспонденту «Татар-информа».

В 1946 году в Кремле проводилась новогодняя елка для кремлевских работников, начал свой рассказ Губаев. Впервые после войны решили провести такую елку, и туда был направлен оркестр военно-музыкальной школы Красной Армии, в составе которого служил Губаев.

«Мы «отыграли» елку, нас построил старший лейтенант, и вдруг: «Колонна, смирно!». Тут же голос: «Вы что, не знаете, что в коридорах команды не подают и строем не ходят?» К нам навстречу идет Сталин», – описал начальный момент встречи Губаев.

По словам дирижера, одет Сталин был просто: на нем был костюм, брюки были заправлены в узбекские ичиги без каблука. Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, генсек подошел к строю. Он был совсем не похож на свои изображения.

«Я бы [его] не узнал: черное лицо, всё в оспинках, пальцы желтые. Он подошел сначала к первому: «Мама есть? Папа? Нравится учеба?» – продолжил Губаев.

Тут Сталин дошел до младшего сержанта Губаева. После ряда формальных вопросов Сталин наконец спросил, где Губаев научился хорошо говорить по-русски. Тот ответил, что учился в русской школе, изучал русский язык там. Услышав такой ответ Сталин, похлопав Губаева по плечу, сказал с грузинским акцентом: «Маладэс».

«Тоже хочу посмотреть, как отдыхают дети», – сказал после этого Сталин и ушел в сторону спортзала, где шел праздник, а оркестр ушел обедать.