Певица из Набережных Челнов покорила наставников шоу «Голос»

26-летняя певица из города Набережные Челны прошла этап слепых прослушиваний на юбилейном шоу «Голос» на Первом канале. Ольга Баландина исполнила композицию Still of the night и смогла развернуть кресла всех четырех наставников шоу. Первым на заветную кнопку нажал Леонид Агутин, последним повернулся мэтр отечественной эстрады Александр Градский.

После триумфального исполнения каждый из членов жюри признался, что покорен молодой челнинкой. Дима Билан отметил, что гордится своей землячкой, ведь с года до шести лет он и сам жил в Автограде. «Я так счастлив, что мы земляки. Мне так гордостно, что там такие талантливые люди есть вообще», — заявил он.

Пелагея отметила великолепную энергетику и владение голосом. «Вы молоды, прекрасны, изумительны», — не скупилась певица на комплименты.

Леонид Агутин заверил всех присутствующих, что это было «феерично». Молодая певица покорила его с первых аккордов песни, «разбудоражила, подарила хорошую энергетику и кайф». «Это было совершенно прекрасно», — заключил он.

Маэстро Градский отметил, что сам в молодости играл рок-музыку и в исполнении челнинки были неточности, но тотчас пообещал научить ее петь, как надо. Однако свой выбор Ольга Баландина сделала в пользу Димы Билана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что еще одна уроженка Татарстана Марина Моисеева поборется за победу в юбилейном сезоне шоу «Голос».