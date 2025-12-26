Участились попытки вербовки татарстанцев для совершения терактов и диверсий

В Татарстане вновь фиксируется рост активности иностранных мошенников и спецслужб, которые через интернет пытаются вовлечь жителей республики в совершение терактов и диверсий.

По данным силовиков, аферисты, действующие с территории Украины, представляются сотрудниками правоохранительных органов, выманивают у людей деньги и данные банковских карт. Затем жертв шантажируют и склоняют к совершению преступлений.

Особенно уязвимы подростки. В конце прошлого года в Нижнекамске 15‑летний мальчик по указанию неизвестного из Телеграма поджег трансформаторный блок станции вышки мобильной связи и высоковольтный линейный блок электропередачи. Против него возбуждено дело о теракте.

По словам психологов, подростки наиболее уязвимы и не всегда способны понять, что ими манипулируют. Они находятся в поиске своей идентичности и стремятся присоединиться к социальным группам, разделяющим их интересы. Злоумышленники используют эти стремления, обещая быстрый и легкий заработок, а также решение других проблем подростка, и это мощный инструмент для вербовки.

Но в ловушку попадают и взрослые. В марте 23‑летний житель Татарстана поджег кабину локомотива на станции Юдино – за обещанные 600 тысяч рублей. Он также стал фигурантом дела о теракте. Кроме того, в Казани в начале марта задержали безработного мужчину, который за 300 долларов поджег автомобиль начальника отдела призыва. Подробнее – в нашем большом материале.