«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

Жителей РТ просят быть бдительными: вербовщики иностранных спецслужб активизировались вновь. И детей, и взрослых различными способами нанимают для совершения терактов и диверсий. Вербуют, как правило, в мессенджерах. Обещают хорошо заплатить, убеждают, что наказания за это не будет, – человек идет на преступление и вмиг разрушает свою жизнь.





Пострадавшие от действий мошенников, соглашаясь на их требования, становятся настоящими соучастниками преступлений и террористов из ВСУ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вербуют и подростков, и взрослых»

В Татарстане вновь активизировались иностранные спецслужбы и международные мошенники, которые обманом и угрозами пытаются вовлечь жителей республики в совершение терактов и диверсий. Аферисты с Украины, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, выманивают у татарстанцев деньги и данные их банковских счетов. Не секрет, что полученные таким путем средства идут на поддержку ВСУ. Как правило, пострадавших шантажируют – обещая вернуть похищенное, толкают на совершение тяжких преступлений.

Так или иначе, но пострадавшие становятся настоящими соучастниками преступлений мошенников и террористов из ВСУ. Ключевая их цель – подростки, ведь именно в этом возрасте у человека еще не сформировано критическое мышление и обмануть его проще, чем взрослого.

В конце прошлого года в Нижнекамске сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта на пятнадцатилетнего татарстанца. Он поджег трансформаторный блок станции вышки мобильной связи и высоковольтного линейного блока электропередачи по указанию неизвестного из мессенджера Telegram.

По словам психологов, подростки наиболее уязвимы и не всегда способны понять, что ими манипулируют. Они находятся в поиске своей идентичности и стремятся присоединиться к социальным группам, разделяющим их интересы. Злоумышленники эксплуатируют эти стремления, обещая быстрый и легкий заработок, а также решение других проблем подростка, и это мощный инструмент для вербовки.

Злоумышленники чаще всего требуют от жертв совершить поджоги объектов железнодорожной инфраструкты, энергообъектов, вышек связи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В конце марта этого года 23-летний татарстанец поджег кабину локомотива на железнодорожной станции Юдино. Как выяснилось, он был завербован в мессенджере преступником, который состоял в проукраинском партизанском движении. За поджог татарстанцу обещали 600 тысяч рублей, но ничего, кроме уголовной статьи о террористическом акте, он не получил. Вместо беззаботной и счастливой молодости теперь он долгие годы проведет за решеткой.

Преступники активно используют интернет и социальные сети, включая Telegram и «ВКонтакте», а также игровые платформы, чтобы выйти на контакт с потенциальными жертвами и вовлечь их в террористическую деятельность.

Но не стоит думать, что на уловки террористов попадают только подростки, – взрослые, казалось бы, состоявшиеся люди тоже идут на совершение терактов и диверсий – и за деньги, и бесплатно. «Татар-информ» рассказывал, что в начале марта в Казани возле многоэтажки на Ботанической улице ранним утром безработный казанец поджег легковой автомобиль Hyundai i40. На этом автомобиле ездил начальник отдела призыва. Именно он и обнаружил обгоревший автомобиль. Безработный мужчина согласился выполнить задание проукраинского партизанского движения за 300 долларов. На него возбудили уголовное дело о террористическом акте. Долгие годы он проведет в колонии.

Возраст для наступления уголовной ответственности за диверсию и терроризм в России снижен до 14 лет Фото: пресс-служба МВД по РТ

«За совершение терактов и диверсий подростками грозит ответственность и их родителям или опекунам»

Обычно вербовка происходит постепенно – сначала человека могут попросить выполнить простое задание: сделать фото, прислать координаты какого-либо места, оставить комментарий в интернете и тому подобное. Затем задания становятся сложнее. И тут вербовщик либо играет на чувствах жертвы, понимая, что клиент имеет определенную идеологическую приверженность и его легко можно убедить сделать необходимое, либо ему предлагают деньги или начинают шантажировать, угрожая его близким.

Например, в мае этого года несколько несовершеннолетних казанцев за 300 долларов по указке неизвестного куратора попытались сжечь склад с гуманитарной помощью для участников СВО. В августе другой 19-летний парень поджег релейный шкаф за 40 тысяч рублей – подработку ему тоже предложили в мессенджере.

Интернет-мошенники и вербовщики используют определенные качества людей в своих корыстных целях. В первую очередь это касается тех, кто стремится к быстрому и легкому заработку. Им предлагают, например, поджечь релейный шкаф на железной дороге или спрятать наркотики, обещая за это значительное вознаграждение. Такие люди, не задумываясь о последствиях, соглашаются, даже не осознавая, что в этот момент разрушают всю свою дальнейшую жизнь.

В середине сентября несколько несовершеннолетних жителей Лениногорска подожгли шкафы релейной защиты и автоматики на железнодорожной станции Письмянка. На них возбудили уголовные дела о диверсии и террористическом акте, за поджог неизвестный пообещал подросткам 35 тысяч рублей. В сентябре же 17-летний казанец попался на поджоге трансформаторной подстанции. Вместо обещанных вербовщиком 10 тысяч рублей он получит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Люди, увлекающиеся ставками в букмекерских конторах и интернет-казино, из-за стремления быстро разбогатеть также подвержены риску. Те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, также могут поддаться на заманчивые предложения легкого заработка, не осознавая возможных последствий.

12 декабря в Набережных Челнах задержаны двое семнадцатилетних учащихся колледжа, которые за 40 тысяч рублей подожгли несколько вышек связи в Челнах и Нижнекамске. Это задание им дал в мессенджере неизвестный куратор. Отвечать перед законом они будут за террористический акт, совершенный группой лиц.

18 декабря трое учеников одной из средних школ Набережных Челнов за деньги подожгли несколько вышек сотовой связи одного из сотовых операторов. Они также привлечены к ответственности по статье о террористическом акте. Не успев окончить школу, дети стали террористами.

18 декабря 22-летняя жительница Казани подожгла локомотив на железнодорожной станции Юдино, а день спустя в Сарманово двое школьников 16 и 17 лет подожгли релейные шкафы по заданию вербовщика из мессенджера за обещанные 30 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что возраст для наступления уголовной ответственности за диверсию и терроризм, прохождение обучения для их осуществления, организацию террористического и диверсионного сообществ, участие в них в России снижен до 14 лет.

За совершение подобных преступлений грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Уголовная и материальная ответственность предусмотрена также и для законных представителей несовершеннолетних – родителей или опекунов, – если подросток совершит диверсию или террористический акт.