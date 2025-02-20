Участие в программе «Батырлар» смогут принять бойцы СВО из любых регионов России

Расим Баксиков

Елена Фенина \ «Татар-информ»

Участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» смогут принять бойцы СВО из любых регионов России. Об этом рассказал Герой России, депутат Госсовета РТ Расим Баксиков.

«В положении прописано, что участие в программе имеют право принять граждане Российской Федерации, то есть не только жители Татарстана. Моя любимая поговорка: „Не важно, где родился, – в Татарстане пригодился”. Республика Татарстан снова лидер, мы одни из первых запускаем такую программу», – рассказал Расим Баксиков.

Напомним, что в Казани сегодня пройдет заседание Общественного совета, посвященного образовательной программе для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана». Мероприятие пройдет под председательством Руководителя Администрации Раиса РТ и председателя Общественного совета Асгата Сафарова.

18 февраля в Татарстане стартовала кадровая программа, которая позволит участникам СВО занять места в органах власти и государственных компаниях. «Батырлар. Герои Татарстана» – аналог всероссийской программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина.

Регистрация для участия в отборе доступна с 18 февраля до 30 марта 2025 года на сайте. После одобрения заявки на участие в программе бывших бойцов ждут обучение и стажировка.

Отбор участников пройдет в несколько этапов: регистрация на официальном сайте, заполнение анкеты, написание эссе, тестирование и собеседование. Конкурс для кандидатов организован таким образом, чтобы у каждого кандидата была возможность проявить себя. Принять участие в программе смогут, в том числе и действующие военнослужащие, которые находятся в зоне проведения спецоперации.

Программа предусмотрена для граждан Российской Федерации, которые имеют статус ветерана или участника СВО. У кандидатов должно быть профессиональное образование и соответствующий опыт управления.

Контролировать процесс отбора и реализацию программы будет специально созданный по распоряжению Раиса Республики Татарстан Общественный совет. В него вошли члены Ассоциации ветеранов СВО, Фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества, военнослужащие, ветераны боевых действий, представители общественности, волонтеры, деятели культуры и другие.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» создана для создания команды перспективных руководителей из участников и ветеранов СВО. Они получат возможность проявить себя в системе государственного и муниципального управления и других сферах.

Кандидаты, прошедшие отбор, смогут пройти обучение по специальной образовательной программе, пройти стажировки в государственных и муниципальных органах.