Участие в автопробеге БРИКС по трассе М12 подтвердили представители 20 стран

Участие в автопробеге БРИКС по скоростным дорогам подтвердили представители 20 стран БРИКС+. Автопробег по маршруту Екатеринбург – Москва, который состоится с 9 по 15 августа, пройдет в том числе по Татарстану, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Мероприятие приурочено к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М12 «Восток» – Дюртюли – Ачит. Торжественная церемония открытия этого участка состоялась при участии Президента России Владимира Путина в июле», – говорится в сообщении.

Участие в автопробеге подтвердили делегаты из Беларуси, Бразилии, Вьетнама, Египта, Замбии, Ирана, Индии, Казахстана, Кении, КНР, Кубы, Нигерии, Турции, Таиланда, Узбекистана, Чили, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР. Они впервые проедут единой колонной по новой трассе М12, а также примут участие в деловой и культурной программе, подготовленной при содействии Свердловской области, Башкортостана, Татарстана, Нижегородской, Владимирской областей и Правительства Москвы.

Новая магистраль протяженностью более 275 км стала продолжением трассы М12 до Екатеринбурга. Благодаря проекту сформирован бесшовный скоростной маршрут длиной 2,4 тыс. км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Время в пути по новым скоростным трассам составило более 22 часов.

Цель автопробега – демонстрация зарубежным партнерам достижений транспортной инфраструктуры, торгово-промышленного и инвестиционного потенциала России.

Мероприятие объединит представителей 30 строительных, логистических и финансовых организаций стран-участниц и приглашенных в БРИКС государств, а также иностранных студентов, обучающихся в ведущих российских университетах.