Татарстан войдет в маршрут автопробега БРИКС по скоростным автодорогам

Автопробег БРИКС по скоростным автодорогам из Екатеринбурга в Москву пройдет с 9 по 15 августа. Его участники проедут по маршруту Екатеринбург – Дюртюли – Казань – Нижний Новгород – Суздаль – Москва – всего более 1,6 тыс. км, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Маршрут Автопробега состоит из двух этапов – "Екатеринбург – Казань" и "Казань – Москва". Остановки будут организованы в Екатеринбурге, Дюртюли, Казани, Нижнем Новгороде, Суздали и Москве», – говорится в сообщении.

Старт «молодежного» этапа состоится в Екатеринбурге. Участие в автопробеге по этому маршруту примут зарубежные студенты из стран БРИКС+, обучающиеся в российских университетах. Финишируют студенты в Казани.

Второй этап «Казань – Москва» – часть автопробега для представителей зарубежного делового сообщества. Участие в нем уже подтвердили представители топ-менеджмента более 30 строительных, инфраструктурных, логистических, нефтегазовых компаний из 15 стран-участниц БРИКС и приглашенных государств. Например, Бразилии, Чили, Китая, ОАЭ, Индии, Нигерии и других стран.

Во время автопробега представители строительных, логистических и финансовых организаций ознакомятся с инфраструктурой России и культурой восьми регионов, по которым проходит маршрут Екатеринбург – Москва.

В Свердловской области, Башкортостане, Татарстане, Нижегородской и Владимирской областях запланированы деловые и культурные мероприятия по презентации торгово-промышленного, инвестиционного и туристического потенциала регионов России.

БРИКС – межгосударственное объединение. Изначально, с декабря 2010 года, в него входили Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В августе 2023 года в группу были приглашены шесть новых членов. С начала 2024 года в объединении начали работу Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

В октябре прошлого года в Казани прошел саммит БРИКС. «Проведение в Казани столь значимого мероприятия свидетельствует об огромном доверии со стороны руководства страны. Мы достойно справились с этой задачей», – заявлял ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году завершится строительство автомобильной дороги М12 «Восток» до Екатеринбурга.