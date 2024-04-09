Убыток «Казанской Ривьеры» по итогам 2023 года составил 1,5 млрд рублей

Чистый убыток ООО «Казанская Ривьера» за 2023-й составил 1,53 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году компания получила прибыль равной 82,2 млн рублей. То есть прибыль за год снизилась на 1968%. Такие данные следуют из финансовой отчетности организации, опубликованной на сайте Аudit-it.

Выручка «Ривьеры» не изменилась: в 2023 году, как и в 2022-м, она составила 43 млн рублей. Валовая прибыль выросла до 23,6 млн рублей (в 2022-м было 18,5 млн). Прочие доходы выросли с 643,9 млн рублей до 1,7 млрд рублей (+169%).

При этом у компании сильно выросли убытки от прочих расходов – с 525,5 млн рублей (2022 год) до 3,1 млрд рублей (2023-й), а также увеличился убыток от продаж – с 3,9 млн рублей (2022-й) до 9,9 млн рублей (2023 год). Стали больше и убытки от управленческих расходов – в 2022-м было 22,5 млн рублей, а уже в 2023 году – 33,5 млн рублей.