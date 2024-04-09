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Путин передал во временное управление Росимущества компанию «АгроТерра»
Активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра» перешли во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Согласно документу, Росимущество получает 99% акций в ООО «АгроТерра». Оставшиеся 0,9% остается AgroTerra Holdings B.V., Agro Holdings Limited и еще 0,1% - ООО «Капитал АгроФинанс».
Также Росимуществу переходят 99% акций ООО «Капитал АгроФинанс» (1% оставят AgroTerra Investments B.V. и Agro Investments Limited соответственно). Еще во владение госучреждения переходят 50,1% в капитале ООО «АгроСистема-Регионы (49,9 будут принадлежать ООО «АгроСистема» и NAP Finance B.V. соответственно).
Еще переходит государственному учреждению для ООО «АгроСистема» (50,1% акций). Все остальное (49,9% остается ООО «АгроСистема-Регионы» и NAP Finance B.V. соответственно).
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