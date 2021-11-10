Убивший топором возлюбленного экс-супруги челнинец: «Они не давали мне видеться с детьми»

На десять лет в колонию отправил Верховный суд Татарстана челнинца, который средь бела дня на улице топором зарубил возлюбленного бывшей жены. Это наказание вдвое меньше того срока, который запрашивало гособвинение. Будет ли обжалован приговор и как оправдывал свое преступление подсудимый – в репортаже ИА «Татар-информ».

Верховный суд Татарстана сегодня вынес приговор по делу Алмаза Маликова, зарубившего соперника топором

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Верховный суд Татарстана сегодня вынес приговор по делу Алмаза Маликова, которого обвиняли в жестоком убийстве возлюбленного его бывшей жены. В сентябре 2020 года мужчина напал на свою экс-супругу и ее нового избранника прямо на улице. Он натравил на соперника собаку, повалил его на землю и зарубил топором.

Срок «скостили» почти вдвое?

Во время следствия выяснилось, что еще до трагедии Маликов неоднократно избивал свою бывшую жену Айгуль, а также угрожал ее убить. Подсудимому предъявили целый букет обвинений: причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством, покушение на убийство, а также убийство с особой жестокостью. Учитывая объем и тяжесть совершенных преступлений, гособвинение попросило суд отправить Маликова в колонию строгого режима на 19,5 года.

Подсудимому предъявили целый букет обвинений Фото: © Алина Файзрахманова

Однако итоговое наказание, назначенное судом, оказалось почти вдвое меньше – 10 лет колонии строгого режима. Вину в покушении на убийство бывшей жены суд посчитал недоказанной. Кроме того, несмотря на обвинительный вердикт по статье причинение легкого вреда здоровью, наказание по ней Маликову отбывать не придется – истек срок давности.Также судья посчитал неверным квалификацию «убийство с особой жестокостью».

«События, произошедшие в дни преступления, судом установлены верно. Однако суд квалифицировал действия Маликова иначе, чем предлагалось стороной гособвинения. Суд жестокость не усмотрел, основываясь на том, что убийство произошло в короткий промежуток времени, а обязательным признаком преступления с собой жестокостью является причинение мучений и страданий», – прокомментировал старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Руслан Губаев.

Учитывая объем и тяжесть совершенных преступлений, гособвинение попросило суд отправить Маликова в колонию строгого режима на 19,5 лет Фото: © Алина Файзрахманова

«Не хотел убивать, думал припугнуть»

Одним из смягчающих обстоятельств судья посчитал явку с повинной и активное содействие в расследовании дела. После жестокой расправы над Егором Бобенко, Маликов сам позвонил в полицию, рассказал о случившемся и сдался стражам порядка.

Сегодня в своем последнем слове подсудимый заявил, что расскаивается в содеянном и просит у бывшей жены и родителей погибшего мужчины прощения.

«Никто из вас не знает, что такое убийство и что толкает человека на это», – начал свою речь Маликов.

Мужчина заявил, что якобы не хотел убивать нового возлюбленного своей бывшей жены. По его словам, появление нового молодого человека у его экс-супруги значительно осложнило его отношения с детьми: он уже не мог их видеть и участвовать в их воспитании так часто, как ему хотелось бы.

На этой почве у бывших супругов начали возникать многочисленные конфликты, которые с каждым разом проходили все острее. Однако, подчеркнул Маликов, убивать соперника он не собирался, хотел просто отомстить: разбить телефон или окно в машине, а произошедшая трагедия – несчастное стечение обстоятельств.

Одним из смягчающих обстоятельств судья посчитал явку с повинной и активное содействие в расследовании дела Фото: © Алина Файзрахманова

Отметим, что ранее в суде Айгуль Маликова, неоднократно заявляла, что никогда не была против общения детей с отцом. Женщина просила экс-супруга лишь об одном: заранее предупреждать о своих визитах и не забирать детей на ночь глядя.

«Он утверждает, что Егор учинял конфликты, запрещал детям видеться с ним. Но Егор был настоящим мужчиной и очень достойно себя вел во всех ситуациях. Он хорошо относился ко мне и детям, дети его любили, они страдают и мучаются до сих пор. Подсудимый пытается запутать участников процесса, хочет переложить вину то на меня, то на Егора. То у него собака сама выбежала, то топор случайно подвернулся, все как-то само получается, но так не бывает. Считаю, что ему следует назначить максимальное наказание, прудсмотренное законом», – высказалась Айгуль.

«Я начинаю охоту»

По версии следствия, поводом для страшной расправы, которая потрясла Набережные Челны осенью 2020 года, стали напряженные отношения Алмаза с Айгуль Маликовой, с которой он был в разводе уже два года. Незадолго до трагедии конфликт между бывшими супругами стал разгораться с новой силой.

Алмаз настаивал на встречах со своими детьми. Айгуль, хоть и избегала встреч с бывшим мужем, против его общения с детьми не возражала, не удавалось только решить вопрос со временем, поскольку бывший муж, по словам Айгуль, очень агрессивно вел диалог и никогда не шел на компромисы.

Потерпевшие остались явно не довольны таким мягким решением суда Фото: © Алина Файзрахманова

Маликова не устраивало, что он не может забрать детей к себе, когда захочет. Он начал угрожать экс-супруге, обещал расправиться с ней и ее «ухажером». В ночь на 10 сентября прошлого года мужчина заявился в дом своей бывшей жены. Между ними завязалась ссора, в результате которой он начал избивать Айгуль. Он ударил ее ногой в лицо, затем стал наносить удары кулаками.

«Четко помню, как он схватил меня за голову и бил об пол затылком. Я постепенно начала отключаться, было 3-5 ударов точно. В глазах начало темнеть, и тут я услышала голос сына, он выбежал в коридор и закричал: "Папа, постой"», – вспоминала на первом судебном заседании женщина.

В тот день мужчина скрылся, забрав с собой телефон и часы Айгуль. Но угрозы не прекратились. За сутки до трагедии Алмаз написал вновь, он требовал привезти к нему детей. Женщина отказалась, объяснив, что уже слишком поздно и попросила Алмаза позвонить ей на следующий день. Мужчину такой вариант не устроил, и он отправил ей сообщение с текстом «Я начинаю охоту».

Из отделения полиции направился убивать

После этого Айгуль с Егором Бобенко обратились в полицию с заявлением об угрозе убийством. На следующий день с утра Маликова пригласили в отделение полиции для профилактической беседы. Участковый объяснил ему, чем грозит подобное поведение и посоветовал решать все вопросы, связнные с детьми через инспекторов.

Но уже в тот же день после обеда Маликов направился на работу к жене. Предварительно мужчина записался к ней на прием в медцентр под чужим именем, чтобы быть уверенным, что Айгуль приедет на работу. По его словам, он собирался только поговорить с ней и передать деньги на подарок дочери, который должен был быть на следующий день.

Однако на встречу он поехал с собакой бойцовской породы, прихватив с собой топор. Когда Егор подвез Айгуль на работу, Маликов подкараулил их на улице и напал.

По словам очевидцев, все произошло настолько стремительно, что никто не успел отреагировать на происходящее. Из машины вышла молодая женщина, к авто подбежал мужчина с топором, рядом с ним была собака. Он разбил стекло машины, после чего из нее выскочил парень, попытался убежать. Однако его догнала собака и в прыжке повалила на обочину, затем вцепилась в него. Напавший, очутившись рядом, стал наносить удары топором по голове и спине жертвы.

Фото: ИА «Татар-информ»

Расправившись с соперником, преступник кинулся за женщиной, однако она успела забежать в фойе медцентра, в котором работает. От смерти ее спас начальник, который вышел навстречу убийце с травматическим пистолетом в руках. Он сделал предупредительный выстрел, но даже это мужчину не остановило. Тогда женщина и ее коллега забежали в здание и закрылись на ключ.

«Обдумаем и решим, стоит ли обжаловать приговор»

После звонка в экстренные службы к месту происшествия прибыли следственно-оперативная группа, карета скорой помощи и прокурор города Дмитрий Ерпелев. Полиция начала розыск. Уже на следующей день после трагедии суд арестовал Маликова на два месяца и отправил в СИЗО.

«Мы с женой хорошего парня вырастили. Он не побоялся взять на себя ответственность за воспитание двоих несовершеннолетних детей, потому что полюбил Айгуль. Он нашел к ним подход, отношения у них были очень хорошие. Он даже отвозил их к бывшему супругу Айгуль, так как сама она боялась с ним встречаться», – рассказывал в суде отец погибшего мужчины.

Потерпевшие остались явно не довольны таким мягким решением суда. Айгуль не смогла сдержать слез после оглашения приговора.



«С потерпевшей стороной мы переговорили. Сейчас потерпевшая плачет, отцу тоже тяжело. Мы пришли к мнению, что обсудим этот вопрос позже, стоит обжаловать приговор или нет. Нужно осознать произошедшее, обдумать и прийти к окончательному решению», – высказался Руслан Губаев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинец, зарубивший топором возлюбленного экс-супруги, был признан вменяемым.