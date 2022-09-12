Убийство казанца в лифте дома на Минской было спланированным

Убийство жителя Казани в лифте дома на Минской было спланированным. Об этом сегодня стало известно на очередном заседании по уголовному делу. На скамье подсудимых 36-летний Марат Низамов. Ему предъявлено обвинение в убийстве, покушении на мошенничество и незаконном хранении оружия.

Сегодня на процессе был допрошен сосед подсудимого Зуфар Хусаинов. Он рассказал, что встретился с Низамовым накануне убийства. Тот рассказал ему, что планирует отобрать у своего знакомого участок земли в Салмачах.

«Он рассказал, что хочет кинуть этого человека. А если с ним возникнут проблемы, то с ним разберутся ребята из Таджикистана или Дагестана. Закопают его так, что его тело никогда не найдут», – рассказал свидетель.

Знакомым оказался 51-летний житель Казани Рафаэль Дускаев. Именно его тело обнаружили в сентябре прошлого года в лифте дома на Минской. По версии следствия, Низамов должен был купить у него за 6 млн рублей два земельных участка. Когда сделка была оформлена, мужчины поехали домой к Дускаеву. Именно там Низамов передал ему кейс с деньгами, в котором вместо настоящих денег были купюры «банка приколов». В лифте продавец решил открыть кейс и обнаружил фальшивые деньги.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого Низамов выстрелил Дускаеву в голову из карабина «Сайга». Затем он вытащил тело убитого в подъезд и скрылся на своем автомобиле.

Низамова задержали по горячим следам. Советский районный суд Казани отправил его в СИЗО.