Убедив, что погибшему на СВО положена медаль, аферисты выманили у его матери 1,7 млн

Жительница Нурлатского района, сын которой погиб на СВО, отдала мошенникам 1,7 миллиона рублей. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

22 января женщине позвонили мошенники и убедили, что ее погибшему на СВО сыну положена награда. Убитую горем мать аферисты держали на крючке три дня, после чего смогли добиться ее расположения.

Женщина поверила незнакомцам и сняла через кассу банка 1,7 миллиона рублей, которые затем передала курьеру. Когда она поняла, что общалась с аферистами, обратилась в полицию. Курьера задержали, однако он уже успел перевести деньги своему «начальству».

«Если с вами произошло нечто подобное, не нужно паниковать. Не нужно верить незнакомцам, которые представляются сотрудниками военкомата, следкома и так далее. Не переходите по подозрительным ссылкам, не открывайте сомнительные файлы. Помните о безопасности в интернете. Подключите двухфакторную аутентификацию на “Госуслугах”, а также услугу “Доверенный контакт” – благодаря этому СМС с кодом для подтверждения восстановления пароля будет приходить человеку, которому вы доверяете. Прежде чем сообщить вам этот код, он должен будет убедиться, что вы не находитесь под воздействием мошенников», – объяснил Радис Юсупов.

