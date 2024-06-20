УАЗ для артиллеристов и минометчиков отправят из Челнов на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Активист из Набережных Челнов Валерий Тигр помогает военнослужащим с тех пор, как началась специальная военная операция. Вот и на этот раз он отправил бойцам очередной УАЗ.

«Ребятам уж помогаю с первых дней, как и каждый порядочный гражданин России должен помогать — на благо нашей Родины и ради Победы, чтобы мы жили счастливо и в свободной стране. „Гелентваген“ я продал сразу же, как началось СВО. И на вырученные деньги от „гелика“ и продажи больших помещений купил сразу пять новых „Нив“. Их подготовили, поставили пулеметные установки и отправили на СВО. Россия всегда побеждала, и наши воины — тем более. Мы повторяем поход и Победу наших дедов. И Победа будет за нами», — убежден Тигр.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

УАЗ предназначен для артиллеристов и минометчиков для перевозки снарядов к месту дислокации. Но перед этим машину тщательно проверят специалисты.

«Сейчас проверяем состояние электропроводки, полностью, начиная с аккумулятора. Он в хорошем состоянии. Потом проверим все катушечки, датчики. Это у нас 604 двигатель. Сам блок управления проверим. Где есть какие-то обрывы — устраним», — пояснил автоэлектрик Олег Абрамов.

В сервисе над автомобилем трудится целая бригада мастеров. Главное — УАЗ должен быть максимально удобным для военнослужащих. Поэтому модель ждут изменения. Она будет улучшена.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Данный автомобиль полностью проверили по технической части: все ходовые части, подшипники и ходовую часть, коробку — всё проверили. Поменяли масла. Поменяли колодки тормозные, полностью обслуживание сделали. И сейчас будем делать скамейки внутри, чтобы ребятам было куда сесть. Полностью удобства создаем», — рассказал автослесарь Назил Салихов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По подсчетам специалистов им потребуется три недели на то, чтобы провести полный техосмотр, обновить и улучшить автомобиль. Кроме машины, семья Тигр готовит еще и приятные подарки.

«Я рисую рисунки солдатам. В первый раз я рисовала рисунок одна. А эти рисунки я нарисовала со своей сестрой Есенией. Также со своих карманных денег я покупаю солдатам вкусняшки, печеньки, шоколадки, мармеладки. Делаю это я для того, чтобы у солдат было боевое настроение, чтобы они знали, что их дома ждут, чтобы они знали, что их любят», — рассказала Мирослава Тигр.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы постоянно находимся с ребятами в диалоге, постоянно с ними общаемся. И они говорят, что у них всё есть и просят только сладости чаще всего, потому что все они — сладкоежки. Очень любят полакомиться. И вообще сладкое поднимает настроение. Потом отправляем им предметы гигиены. В полевых условиях не всегда есть возможность помыть руки, поэтому чаще всего это влажные салфетки, какие-то полотенца», — поделилась активист Ирина Тигр.

По словам активистов, они планируют и в дальнейшем поддерживать военнослужащих. Ведь только общими усилиями можно победить.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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