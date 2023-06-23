«Продал все машины, последний „Гелендваген“»: как татарстанцы помогают участникам СВО

Валерий Тигр по состоянию здоровья он не смог отправиться на защиту новых регионов России, но решил помочь своей стране иначе

Фото предоставлено Равилем Мукменовым

«Помогайте безвозмездно, просто от сердца, от души»

Валерий Тигр — человек с большим сердцем и широкой душой из Набережных Челнов. По состоянию здоровья он не смог отправиться на зашиту новых регионов России, но решил помочь своей стране иначе.

«Я продал все гаражи, автомобили. Последняя машина была Гелендваген, его продал и решил помочь ребятам. Чем могу...» — объясняет Валерий.

Он отметил, что уже оказал поддержку нескольким семьям, которые ждут своих защитников и не собирается на этом останавливаться.

«Многие мобилизованные приходят в отпуск. Я их еду встречать. Спрашиваю какие проблемы? Последний вот случай – один из парней, Райхан, говорит: „На самом деле, ко мне газ не проводят“. Я позвонил главе Тукаевского района и вопрос решили в течение часа. Всё сделали. Мама живет у него в Заинском районе в деревне Суык-Чишма. Автобусы не ходят. Я говорю: „Давай твоей маме купим машину“. Он такой: „Давайте“. Мы нашли машину в Альметьевском районе и подарили ей», — поделился Валерий Тигр.

Мужчина отмечает, что есть такие люди, которые говорят: «Вот зачем мне это нужно, я же эту войну не начинал».

«А ее вообще никто не начинал. Мы защищаем свою Россию. Людям вот это надо донести, — убежден он. — Я со всеми конфликтую, которые говорят мне: „Родина должна“. Тебе Родина ничего не должна. Мы здесь живем».

При этом Валерий уверен, что среди его соотечественников много отзывчивых людей, настоящих патриотов, а корыстных людей — единицы.

«Даже вот слезы пошли из-за того, что иногда не можешь объяснить, что мы должны помочь! Но у нас народ хороший, патриотов много. Помогайте безвозмездно, просто от сердца, от души», — призывает Валерий.

«Мы помогаем ребятам, чтобы они быстрее приблизили нашу победу»

За трудолюбие и помощь, оказанную бойцам в зоне спецоперации, участниц группы «Помощь СВОим» в Лаишевском районе отметили благодарственными письмами министерства внутренних дел Луганской Народной Республики. Их вручил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Участниц группы «Помощь СВОим» в Лаишевском районе отметили благодарственными письмами министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, среди волонтеров — женщины, которые плетут маскировочные сети из специальных тканей — которые не промокают и не горят, шьют одежду, делают окопные свечи. Всего в Лаишевском районе организовано 13 таких цехов. Один из них расположен в селе Нармонка. Здесь трудятся с 10 часов утра и до поздней ночи. Точку организовала мама троих детей Елена Дындова.

Женщины-волонтеры плетут маскировочные сети из специальных тканей Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

«У нас часто бывает обратная связь от ребят, они благодарят за сети», — поделилась Елена.

Окопные свечи готовят обычные жители в своих домах Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Свечи готовят не только в цехах, но и обычные жители в своих домах – им раздают парафин, картон, банки. «Мы помогаем ребятам, чтобы они быстрее приблизили нашу победу», — заявляют сельчанки.

Людмила Белякова не может дойти до цеха по состоянию здоровья, но вклад свой вносит. За вечер она может сшить три-четыре толстовки.

Из Елабуги в зону проведения спецоперации отправили экскаватор-погрузчик

Елабужские волонтеры из пункта приема помощи «Планета добра» начали изготавливать для военных тактические браслеты. Идея плести браслеты из специального шнура возникла в ответ на просьбы военнослужащих.

По словам елабужанки Юлии Аверьяновой, освоить навыки плетения может даже школьник. «Изготовление аксессуара не представляет особой сложности и занимает около 30 минут», — пояснила она.

Юлия Аверьянова: «Изготовление аксессуара не представляет особой сложности и занимает около 30 минут» Фото предоставлено Юлией Аверьяновой

Это браслет, сплетенный особым способом из очень прочной веревки под названием паракорд — парашютного шнура. Он расплетается за секунды, и в руках оказывается крепкая веревка длиной около 5 метров. Ширина браслета — примерно 3,5 сантиметра. Длина — от 22 до 25 сантиметров. Плетение должно быть не тугим, чтобы браслет легко расплетался, и не рыхлым, чтобы он комфортно сидел на руке.

Освоить навыки плетения тактических браслетов может даже школьник Фото предоставлено Юлией Аверьяновой

Помимо этого, не так давно одно из елабужских предприятий оказало поддержку военной части, в которой служит их сотрудник. Коллектив завода отправил в зону проведения военной спецоперации экскаватор-погрузчик — об этом попросил сам боец, который приехал в родной город на побывку.

Коллектив елабужского завода отправил в зону проведения военной спецоперации экскаватор-погрузчик Фото: пресс-служба Елабужского района

Машину погрузили на трал, а военнослужащий сопровождал ее в поездке до расположения полка. Кроме того, он привез своим сослуживцам многочисленные адресные посылки от коллектива предприятия, родных и близких.

«Мне как художнику удастся быть полезным для наших ребят»

Заслуженный деятель искусств Татарстана Ильдус Муртазин из Нижнекамска написал портрет мастера Александра Реброва, который разработал и собрал печи для военнослужащих. Таким образом художник захотел запечатлеть человека, который должен стать примером для других людей.

На создание работы под названием «Печи для передовой» у Муртазина ушел месяц, а образ он обдумывал целый год.

Ильдус Муртазин из Нижнекамска написал портрет мастера Александра Реброва, который разработал и собрал печи для военнослужащих Предоставлено художником Ильдусом Муртазиным

«Александр Николаевич — специалист очень высокого уровня. Такие люди вызывают огромное уважение. На них держится страна. Мне хотелось поблагодарить всех, кто собирает гуманитарную помощь, — через искусство в лице одного человека. Нашел такого через „Боевое братство“ Нижнекамска и попросил его попозировать. Но он человек чрезвычайно скромный. Совсем не хотел этого делать», — поделился с «Татар-информом» Ильдус Муртазин.

«Деньги, полученные за продажу, я передам как гуманитарную помощь, — говорит он о судьбе полотна. — Таким образом мне удастся как художнику быть полезным для наших ребят. Либо отдам их на изготовление новых полезных предметов для наших земляков, которые сейчас на спецоперации».

Александру Реброву 60 лет. Он родился в городе Владимир-Волынский в УССР. В 1964 году родители переехали в город Лисичанск (тогда — Луганская область). Служил в противовоздушной обороне с 1981 по 1983 год в Астраханской области. Сразу после службы в армии переехал в Нижнекамск и устроился на работу в «Нижнекамскшину» сборщиком автопокрышек. В 2006 году перешел в одно из крупнейших энергоремонтных предприятий Республики Татарстан «КамЭнергоРемонт» мастером.

После объявления спецоперации Александр Ребров разработал и собрал печь на дизельном топливе для согревания военнослужащих в полевых условиях. Она работает в автономном режиме и может нагреваться до 350 градусов с полным сгоранием топлива без копоти. Партия таких печей была отправлена на передовую.

Мензелинские волонтеры готовят «наборы отпускника»

Волонтеры Мензелинского района начали готовить блюда быстрого приготовления для участников спецоперации –супы и салаты. Всего в зону СВО они уже отправили почти 7,5 тыс. порций.

Технологии изготовления супов активисты научились у коллег из Набережных Челнов. Все ингредиенты — картофель, куриное мясо, говядину, лук, свеклу, капусту, морковь, шампиньоны, соленые огурцы — предоставляют жители Мензелинского района. Они их чистят, шинкуют, сушат, а волонтеры все это собирают, по технологии замешивают и упаковывают в вакуумные пакеты — благодаря этому блюда сохраняют вкус и долго хранятся.

Волонтеры ведут свой телеграм-канал, где координируется сбор продукции и денег, публикуются отчеты. Готовая продукция отправляется в зону СВО с гуманитарной помощью или передается через отпускников.

Для земляков, возвратившихся из зоны СВО, подготавливают и передают «набор отпускника». Туда входят чак-чак, супы и салаты, сухари, сухой душ и лечебная мазь. Душ и мазь используются затем в полевых госпиталях, стационарах и для личной гигиены бойцов.

«Если скажут сделать 10 таких бань, значит, сделаю 10, и даже 15»

Житель Мамадыша, волонтер Юрий Шакуров, начал собирать мобильные бани. Для отправки бойцам готовы уже два самодельных моечных помещения, изготовленных на основе автомобильных прицепов.

Юрий Шакуров собирает мобильные бани для бойцов Фото: © Ландыш Бабаниязова

Главные составляющие бани — печка и скамейка, на которой могут одновременно уместиться до пяти мужчин. Баня будет топиться с улицы, а изнутри Шакуров обошьет ее вагонкой и утеплителем, чтобы была возможность использовать конструкцию и в холодное время года.

Реализовать идею волонтеру помог глава Мамадышского района Анатолий Иванов и один из депутатов, который и привез первые два прицепа для основы бань. После этого к выполнению проекта приступила вся семья Шакуровых, к ним присоединились и другие неравнодушные жители — кто мог помог со сваркой, кто покупал профнастил и так далее.

Главные составляющие бани — печка и скамейка, на которой могут одновременно уместиться до пяти мужчин Фото: © Ландыш Бабаниязова

Обе бани отправят в зону СВО. Останавливаться на этом волонтер не собирается — он уверен, что как только бойцы опробуют мобильные конструкции, поступит заказ на новые бани. «Если скажут сделать 10 таких бань, значит, сделаю 10, даже 15. Хоть все лето буду заниматься этим», — пообещал мастер.

«Сын мне сказал: „Лучше мы пойдем, мы опытнее“»

Жительница Альметьевска Лидия занимается изготовлением маскировочных костюмов разведчика, как сами называют волонтеры – костюмы «лешего» и «кикиморы».

Раньше, по словам женщины, она увлекалась рукоделием — вышивала, вязала, занималась плетением из веток ивы. Но после того, как в зону СВО ушел ее сын, она могла думать только о том, как помочь ему и остальным ребятам на передовой.

«Уходя на спецоперацию, сын сказал: „Я в годах, у меня есть дети, дом. А почему должны идти только молодые пацаны? Лучше мы пойдем, мы опытнее“», — рассказала о его решении женщина.

Случайно увидев по телевизору маскировочный костюм, Лидия решила попробовать сделать такой же. Они сплетены из лоскутков ткани, очень легкие и при необходимости быстро снимаются. Костюмы красят в защитный зеленый цвет и обрабатывают специальным раствором.

Сегодня Лидия работает не одна, у нее есть несколько помощниц. На пошив одного костюма уходит три дня. Благодаря слаженной работе и помощи в приобретении краски и огнезащитной пропитки, им удалось изготовить уже 30 таких костюмов.

Лидия вдохновляет своим примером других женщин. Она продолжает работать и верит, что скоро сможет обнять своего сына, который в составе штурмовиков получил медаль «За отвагу».