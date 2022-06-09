«У Знарка четыре туза, но для победы нужны все карты»: Новиков – о трансферах «Ак Барса»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил трансферную кампанию «Ак Барса» в это межсезонье. По словам хоккейного эксперта, у казанского клуба есть все предпосылки для победы в Кубке Гагарина.

«Наверное, самая популярная тема – селекция Казани. Шипачев, Радулов, Войнов, плюс, видимо, хранитель традиций Зарипов – у нового тренера "Ак Барса" Олега Знарка на руках четыре "туза". Очень интересная партия. Да, в хоккее ни один тренер и ни один состав не может гарантировать результат. Но все предпосылки для его достижения у Казани есть. У Знарка есть четыре туза в колоде, но для победы нужны все карты», – цитирует Новикова Russia-Hockey.ru.

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее стало известно, что воспитанник «Ак Барса» Амир Мифтахов, выступающий в клубе НХЛ, может вернуться в казанский клуб.