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Общество 4 апреля 2025 11:07

У жителей Татарстана в июне будут сразу две короткие рабочие недели

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У жителей Татарстана в июне будут сразу две короткие рабочие недели
Фото: © «Татар-информ»

В июне у жителей Татарстана будут сразу две короткие рабочие недели и два сокращенных рабочих дня. Об этом свидетельствует производственный календарь республики.

На первой рабочей неделе июня татарстанцы будут работать четыре дня. Это связано с празднованием Курбан-байрама, который в республике отметят в пятницу, 6 июня. Кроме того, 5 июня рабочий день будет сокращен на один час.

Вторая рабочая неделя первого месяца лета будет еще короче – три дня. 12 июня татарстанцы отдохнут в связи с празднованием Дня России, а 13 июня – в связи с переносом дополнительного выходного с 8 марта. Также 11 июня рабочий день будет сокращен на один час.

В общей сложности в первый месяц лета у жителей Татарстана, работающих на пятидневке, будет 12 выходных дней.

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