Татарстанцам рассказали, как рассчитать сумму отпускных

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Отпускными называются выплаты, которые работник получает до ухода в отпуск. Согласно Трудовому кодексу РФ, отпускные должны быть выплачены не менее чем за три календарных дня до начала отпуска.

Для расчета отпускных существует две формулы. Чтобы узнать примерный размер выплаты можно разделить размер зарплаты на среднее число дней в месяце (29,3) и умножить на количество дней планируемого отпуска. Например, если человек получает зарплату 60 тыс. рублей и планирует уйти в отпуск на 14 дней, то 60 000 нужно разделить на 29,3, а затем полученное значение умножить на 14. Получается, что человек получит отпускные приблизительно в размере 28 668 рублей.

Точную сумму отпускных рассчитать несколько сложнее. Стоит отметить, что расчетный период отпускных составляет 12 месяцев перед месяцем, в котором работник уходит в отпуск. Например, если человек запланировал отпуск с 1 мая 2025 года, то расчетным для него будет период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Далее необходимо рассчитать количество отработанных дней в расчетном периоде. К ним относятся дни, в которые человек работал, а также выходные, праздничные дни и отпуск за свой счет. Здесь не учитываются дни нахождения на больничном, в декрете, в командировке и в оплачиваемом отпуске. Например, в расчетном периоде работник дважды уходил в оплачиваемый отпуск: на 14 дней в сентябре и на 14 дней в январе. Соответственно, полностью отработанными у него считаются 10 месяцев, поэтому мы 10 умножаем на 29,3 и получаем 293. Кроме того, мы прибавляем 16 отработанных дней за апрель и 17 за январь и получаем, что общее число отработанных дней равно 326.

Затем нужно рассчитать доход работника за расчетный период, здесь учитываются зарплата, бонусы, премии, надбавки. При этом не идут в расчет отпускные, больничные, декретные, командировочные, матпомощь. Предположим, что за год человек получил 720 тысяч рублей, но из них 50 тыс. рублей – отпускные. Соответственно, его доходом в рамках расчета отпускных будет считаться 670 тыс. рублей

И в конце уже применяем формулу: доход за расчетный период нужно разделить на количество отработанных дней и умножить на количество дней планируемого отпуска. В нашем случае мы 670 000 делим на 326, а затем полученное значение умножаем на 14. Получается, что сумма отпускных составит 28 773 рубля.