У жителей Татарстана в феврале не будет длинных выходных

Сокращенной рабочей недели у жителей Татарстана в связи с празднованием Дня защитника Отечества не будет. Это следует из производственного календаря на текущий год.

Согласно российскому законодательству, если праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то выходной переносится на следующий за праздничным день. В этом году 23 февраля выпадет на воскресенье.

Но в феврале у жителей Татарстана не будет длинных выходных, поскольку дополнительный выходной был перенесен на 8 мая.

Ближайшие длинные выходные в республике будут во время майских праздников.

В 2025 году жители РТ при пятидневной рабочей неделе будут отдыхать 120 дней.