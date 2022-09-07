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Экономика
7 сентября 2022  16:12

У жителей России появилась возможность снова покупать товары IKEA

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Российский оператор доставки СДЭК начал продавать на своей платформе CDEK.Shopping оригинальные товары из IKEA. На сайте по поиску выдает почти 500 различных позиций. 

На платформе представлены текстиль для дома, посуда и мебель. Как передает «Газета.Ru», в ближайшее время для покупателей из РФ появится возможность делать заказы на детскую мебель, игрушки, товары для хранения.

CDEK.Shopping была запущена в мае этого года для приобретения товаров из-за рубежа. 

Шведский ретейлер приостановил работу магазинов после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом России Владимиром Путиным. 15 августа компания завершила онлайн-распродажу товаров и закрыла сайт для покупателей из России. 

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