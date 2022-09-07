У жителей России появилась возможность снова покупать товары IKEA

Российский оператор доставки СДЭК начал продавать на своей платформе CDEK.Shopping оригинальные товары из IKEA. На сайте по поиску выдает почти 500 различных позиций.

На платформе представлены текстиль для дома, посуда и мебель. Как передает «Газета.Ru», в ближайшее время для покупателей из РФ появится возможность делать заказы на детскую мебель, игрушки, товары для хранения.

CDEK.Shopping была запущена в мае этого года для приобретения товаров из-за рубежа.

Шведский ретейлер приостановил работу магазинов после начала специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом России Владимиром Путиным. 15 августа компания завершила онлайн-распродажу товаров и закрыла сайт для покупателей из России.