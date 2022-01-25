У здания исполкома Менделеевска обновили входную группу и уличное освещение

В здании исполнительного комитета в Менделеевске проведены ремонтные работы. Обновилась полностью входная группа, улучшилась система работы службы охраны, обеспечен свободный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья, добавлено уличное освещение. Об этом на городской планерке сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Кроме того, внедрена электронная пропускная система учета для сотрудников и посетителей. «Карточная система позволит отделу кадров полностью отсматривать количество посещений сотрудников и осуществлять соответствующий контроль», — отметил докладчик.

Беляев добавил, что ранее здание исполкома находилось в плачевном состоянии. «Мы должны создавать условия и для посетителей. Эти работы были вынужденной мерой», — сказал он, заметив, что ремонт в здании будет продолжен.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в оздоровительном комплексе «Нептун» в Менделеевске построят бассейн и спортзал.