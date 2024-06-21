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Общество 21 июня 2024 08:00

У завезенных в Казань на Курбан-байрам фермером овец не нашли бруцеллеза

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У завезенных в Казань на Курбан-байрам фермером овец не нашли бруцеллеза
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У завезенных на Курбан-байрам в Казань альметьевским фермером овец не нашли бруцеллеза. Об отрицательных результатах исследования рассказал начальник Альметьевского районного государственного ветеринарного объединения Реваль Мухаметзянов, сообщает KazanFirst.

По словам специалиста, все 457 животных были обследованы по двум параметрам, опасного заболевания у них не выявили. Однако, несмотря на это, овцы будут находиться под наблюдением в течение 21 дня. Их проверят на наличие других инвазионных заболеваний и гельминтов.

Мухаметзянов также уточнил, что овцы попали в Татарстан из Самарской области. Ранее стало известно, что животных продал фермер Камиль Касумов, который прежде держал овец, но затем избавился от поголовья.

Овец завезли на территорию мечети «Ризван», находящейся на улице Мавлютова в Казани, и разгрузили без проверки ветеринарных свидетельств. Материалы дела полиция передала в Управление Россельхознадзора по РТ для дальнейшей проверки, о чем сообщал «Татар-информ».

#курбан-байрам #жертвенные животные
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