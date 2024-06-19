На Курбайн-байрам в Казань завезли более 460 овец неизвестного происхождения

В Казань на Курбайн-байрам для жертвоприношения завезли более 460 животных неизвестного происхождения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по особо опасным и инфекционным заболеваниям в России ветслужба рекомендовала для забоя приобрести скот, выращенный в Татарстане, напомнил спикер.

«Однако произошел неприятный случай – ЧП. 15 июня, накануне праздника, на территорию мечети Ризван по улице Мавлютова в Казани было завезено и разгружено без проверки наличия ветеринарных свидетельств 463 головы овец. Визуально было видно, что овцы разношерстные, собраны из разных мест», – рассказал он.

По словам Мотыгуллина, хазрат мечети созвонился с поставщиком, который заверил, что овец привезли из Альметьевского района. А после он заявил, что животные доставлены из Елабужского района.

При этом ветеринарные службы этих районов информацию поставщика не подтвердили.

На место нарушения три раза вызывали полицию, сообщили в ФСБ. «Только вечером после допросов выяснили, что владельца овец зовут Камиль. Сказал, что хозяйство находится в Новомихайловке Альметьевского района. По информации ветврача Альметьевского района, на ферме содержал овец Камиль Касумов, но в 2021 – 2022 годах их продал», – отметил Мотыгуллин.

Он добавил, что сейчас у него на ферме такого поголовья нет. «Значит, где-то приобрел. Поголовье может быть инфицированным, поэтому проводим карантинные мероприятия в Альметьевском районе», – уточнил спикер.

Карантин продлится минимум 21 день. Вчера у овец были отобраны пробы крови и доставлены в ветеринарную лабораторию. Результаты станут известны через два дня.

Полиция передала материалы дела в Управление Россельхознадзора по РТ для дальнейшей проверки.

«Овцы были изолированы. Понятно, что их реализацию не допустили. Тем более в связи с угрозой бруцеллеза несанкционированного завоза животных не должно быть», – заключил замначальника Главного управления ветеринарии.