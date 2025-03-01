У вузов Нижнего Новгорода прошел флешмоб с плакатами «Зай, рожай»

У вузов Нижнего Новгорода состоялся пронаталистский флешмоб. Активисты из числа учащихся нескольких университетов города встали рядом с вузами перед началом первой пары, держа плакаты «Зай, рожай». Об этом сообщает издание «Время Н».

Нижегородский блогер Алексей Молев, который сам является выпускником ННГУ имени Лобачевского, проинтервьюировал одного из участников акции. Тот заявил, что уже давно мечтает о создании семьи и что финансовая поддержка властей, на его взгляд, – это сильный стимул решиться на материнство.

Юноша уточнил, что поводом для проведения флешмоба стало введение новой меры поддержки в рамках национального проекта «Семья», о которой ранее сообщило Министерство социальной политики региона. Речь идет о выплате в размере 100 тыс. рублей беременным студенткам, которые встали на учет в женскую консультацию.

Право на получение выплаты имеют обучающиеся очно женщины с пропиской или временной регистрацией в Нижегородской области со сроком беременности не менее 12 недель. Постановка на учет к акушеру-гинекологу должна быть произведена в период, начинающийся с 1 января 2025 года.

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