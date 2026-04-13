Общество 13 апреля 2026 08:39

«У всех пациентов положительная динамика»: 21 пострадавший на НКНХ остается в больницах

В медицинских учреждениях Нижнекамска, Казани и Москвы продолжают лечение пострадавшие в результате происшествия на НКНХ. Как на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, в стационарах на сегодняшний день остается 21 человек.

«Скорейшего выздоровления желаем тем, кто сейчас находится еще в медицинских учреждениях. Радует, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика», – подчеркнул он.

10 апреля руководство района совместно с председателем правления «Сибура» Михаилом Корисаловым и генеральным директором «Нижнекамскнефтехима» Маратом Фаляховым власти района навестили пациентов в Центральной районной больнице.

По каждому из пострадавших врачи отмечают улучшение состояния.

Напомним, 31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» при ликвидации последствий разлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси, за которым последовал пожар на установке.

#пожар в промзоне #НКНХ
