У Вербова второй упущенный трофей: почему «Зенит-Казань» опять проиграл «Динамо» в финале

Вчера состоялся финал Кубка России по волейболу, где московское «Динамо» неожиданно разгромило (3:0) казанский «Зенит». Это уже второй случай в нынешнем сезоне, когда «бело-голубые» лишают «Зенит» трофея. О ключевых событиях матча – в материале «ТИ-Спорт».





Фото: zenit-kazan.com

«Мы сегодня просто перегорели в первой партии»

Вообще, московское «Динамо» уже лишало казанцев трофея в этом сезоне. Это произошло в финале Кубка Легенд, где «бело-голубые» сенсационно победили «Зенит» со счетом 3:1. Тогда наставник казанцев Алексей Вербов сетовал на то, что его команде не хватило настроя.

За то поражение казанцы отомстили в матче Суперлиги (3:1). Казалось, что в финале Кубка России уже «Зенит» возьмет трофей. Но команда накануне допустила те же ошибки.

Вчерашний матч, без преувеличения, прошел под диктовку московского клуба. Казанцы часто ошибались при подаче и на блоке, в то время как москвичи реализовывали свои моменты. Хозяева площадки действовали решительно и были максимально замотивированы. У казанцев же, напротив, не было заметно огня в глазах. Казалось, будто «Зенит» вышел на матч с недостаточным настроем, из-за чего выглядел пассивно на фоне своего соперника. Как итог, разгромное поражение 0:3 команде Вербова. Символично, что матч закончился ошибкой Дмитрия Волкова. При подаче доигровщик «Зенита» совершил заступ, из-за чего «Динамо» забрало победу.

Как говорил сам Вербов после матча, после первой партии команда перегорела и уже никак не могла создать себе эмоциональный подъем.

«Мы сегодня просто перегорели в первой партии. Нам действительно не за что было зацепиться. Сегодня не получилось ни через защиту создать розыгрыш, ни через атаку, чтобы эмоционально полететь», – сказал наставник казанцев после игры.

Возможно, сказался график. Последним серьезным соперником «Зенита» было «Белогорье» (3:0), тот матч проходил 12 декабря. С тех пор казанцы играли против аутсайдеров «Енисея» (3:0) и «Кузбасса» (3:0), что могло сказаться на настрое и форме «Зенита». У «Динамо» же календарь был потруднее. «Бело-голубые» в своем последнем матче играли с «Локомотивом» (3:1) - одним из фаворитов Суперлиги.

Фото: zenit-kazan.com

Казанцы остаются сильнейшим клубом в России

Несмотря на поражение уже во втором финале в этом сезоне, казанцы все еще остаются гегемоном в российском волейболе.

Так, «Зенит» лидирует в таблице Суперлиги с приличным отрывом в девять очков и лишь с одним поражением в сезоне. Казанцы уже обыграли своих главных конкурентов в лице «Белогорья», «Локомотива» (3:1), московского «Динамо» (3:1) и петербургского «Зенита» (3:0). К тому же, «Зенит» на старте нынешнего сезона взял Суперкубок России, где обыграл московское «Динамо» (3:0).

Конечно, для казанского клуба обидно упустить уже второй трофей. Но это говорит не о том, что казанцы стали слабее. Напротив, у «Зенита» усилились конкуренты. Так, казанцы со своим вечным соперником, московским «Динамо», уже трижды встречались в финалах турниров в текущем сезоне. Главное, чтобы вчерашнее поражение не надломило команду эмоционально.

Фото: zenit-kazan.com

Кубок России подарил яркие эмоции

Конечно, исход финального матча Кубка России был неожиданным. Но этот турнир дарил яркие эмоции и на более ранних стадиях.

Так, к примеру, в 1/4 финала состоялось «зенитовское» дерби. Оно прошло под эгидой противостояния ученика с учителем, Алексея Вербова и Владимира Алекно. Оба матча выиграли казанцы (3:1, 3:1), а Алекно затем в интервью «ТИ-Спорт» говорил, что Вербов – тренер-победитель.

«За две последние очные встречи мы выиграли у казанского «Зенита» всего лишь по одной партии. И результат прошлого сезона, все титулы Казани, которые она завоевала за последние пару лет, говорят сами за себя <…> Сегодня Вербов – тренер-победитель», – сказал Владимир Алекно «ТИ-Спорт».

После дуэли со своим бывшим наставником коллектив Вербова столкнулся с «Локомотивом» в полуфинале (3:0, 3:1). В нынешнем сезоне, повторимся, «железнодорожники» являются одним из фаворитов в чемпионате России.

«Матч не был простым, накал чувствовался. «Локомотиву» палец в рот не клади – им нельзя чувствовать, что они могут вернуться в игру», – отзывался о той игре наставник казанцев.

У московского «Динамо» путь, конечно, был не столь ярким. Московский клуб в 1/4 встречался с «Динамо-ЛО» (2:3, 3:0), а в полуфинале с «Кузбассом» (3:0, 3:0). Зато накануне «бело-голубые» показали характер в финале. Всего в решающих матчах за Кубок России казанцы встречались с «Динамо» пять раз. Именно в юбилейном матче «бело-голубые» одержали свою единственную победу над «Зенитом» в рамках финалов этого турнира.

Фото на анонсе: zenit-kazan.com