Владимир Алекно в Питере: «Нужно равняться на Казань и сделать лучше, тогда победишь»

После трехлетней паузы в тренерской карьере Владимир Алекно возглавил питерский «Зенит»

Фото: vczenit.ru

Создать гегемона российского волейбола в Казани и бросить ему вызов?

Пять побед в Лиге чемпионов, десять титулов чемпиона России, семь кубков страны и восемь суперкубков. Вот неполный список трофеев, который завоевал «Зенит-Казань» во главе с по-настоящему великим тренером Владимиром Алекно. Побеждал специалист не только в Казани. На его счету также победа на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

В столице Татарстана Алекно создал настоящего гегемона российского волейбола. После паузы в тренерской карьере тренер согласился на предложение из Санкт-Петербурга возглавить команду, которая долгое время, несмотря на щедрые финансовые вливания, так и не смогла взять ни одного титула в российском волейболе.

В эксклюзивном интервью для нашей редакции Владимир Алекно рассказывает о новом вызове в своей тренерской карьере.

Пять побед в Лиге чемпионов, десять титулов чемпиона России, семь кубков страны и восемь суперкубков – это неполный список трофеев, который завоевал «Зенит-Казань» во главе с Владимиром Алекно Фото: © «Татар-информ»

«Полтора-два года мне даже думать не хотелось о волейболе»

Когда вы уходили из казанского «Зенита», говорили, что надо поправить здоровье. Позже вы сказали «ТИ-Спорту», что здоровы как бык. Это главная причина возвращения на тренерский мостик?

Был великий тренер Вячеслав Алексеевич Платонов. Между прочим, он долгое время возглавлял ленинградский «Автомобилист» и сборную СССР. У него было хорошее высказывание о том, что хромые лошади в скачках не участвуют. Так и у меня. Если бы здоровье не позволило, не вернулся бы.

Как и когда поступило предложение от питерского «Зенита»? Долго ли думали?

Впервые общение с руководством «Зенита» состоялось еще в 2019году. Мы обсуждали предложение принять команду. Однако на тот момент у меня был действующий контракт в Казани. Плюс впереди была договоренность со сборной Ирана по подготовке к Олимпиаде. И я понимал, что после такой нагрузки мне нужна будет пауза в тренерской работе. Поэтому я отказался. Потом был перерыв три сезона, где первые полтора-два года мне даже думать не хотелось о волейболе. Хотя и поступали разные предложения. Но я сразу отвечал: давайте не будем тратить время друг друга.

А вот на третий сезон паузы я поймал себя на мысли, что уже предметно разговариваю с выходящими на связь агентами. Например, поступило предложение от одной команды из Южной Кореи. И я почувствовал, что мне это интересно. Но за границей работать больше не собирался. Поэтому от предложения отказался. И когда поступило повторное предложение от Санкт-Петербурга, окончательно понял, что у меня появился интерес и желание вернуться к тренерской работе. После первого разговора я взял двухнедельную паузу, потом еще раз созвонились. И я приехал в Санкт-Петербург.

«Если мы хотим прервать их гегемонию, значит, нужно создавать все условия, как у Казани. И еще немножко лучше» Фото: vczenit.ru

«Я знаю одно: результат и титулы купить невозможно. Чтобы прервать гегемонию Казани, нужны условия. Другой таблетки нет»

Питерский «Зенит» – весьма интересный клуб. В него вкладывают очень большие средства, но он так ничего и не выиграл. На ваш взгляд, в чем причина?

На самом деле, у меня нет фундаментального ответа на этот вопрос. И, возможно, не слишком корректно с моей стороны обсуждать прошлое этого клуба. Наверное, тут целый комплекс причин. Я знаю одно: результат купить невозможно. Его делают игроки. Это и было сделано Санкт-Петербургом, когда были вложены большие инвестиции в волейболистов, которые могли дать результат. Но длительные травмы ведущих исполнителей помешали реализации планов. Наверное, есть еще ряд причин, которые мешали Питеру достичь целей. Но не считаю, что вправе это обсуждать.

Вы не упомянули еще одну очевидную причину. А именно того волейбольного монстра, в создании которого вы приняли участие в столице Татарстана. Как вы считаете, есть ли у вас шанс прервать гегемонию казанского «Зенита» за время контракта в Санкт-Петербурге?

На сегодняшний день Казань сильнее, чем Санкт-Петербург. За две последние очные встречи мы выиграли у казанского «Зенита» всего лишь по одной партии. И результат прошлого сезона, все титулы Казани, которые она завоевала за последние пару лет, говорят сами за себя.

Если мы хотим прервать их гегемонию, значит, нужно создавать все условия, как у Казани. И еще немножко лучше. Другой таблетки я не вижу. Там весь тренерский штаб и руководство работают на победу. Создана инфраструктура, возможности, приобретены игроки и тренер для того, чтобы выигрывать. Нам нужно равняться на Казань и сделать лучше, тогда ты будешь выигрывать.

«На сегодняшний день Казань сильнее, чем Санкт-Петербург» Фото: zenit-kazan.com

– А у вас есть в голове какой-то четкий план для самого себя, что нужно сделать, чтобы вы в Питере смогли бросить вызов казанскому «Зениту»?

Планов и идей хватает. Но сначала нам надо много выстроить, чтобы начать побеждать хотя бы Новосибирск, Белгород и Кузбасс. Большую работу нужно сначала сделать, а потом говорить о титулах.

Как оцениваете текущий состав своей команды?

Мы изначально попали в тяжелую ситуацию. Дмитрий Ковалев прооперировал плечо. Быстрой замены ему не нашлось. Игорь Тисевич так же получил травму практически на старте сезона.

Помнится, мы с вами говорили, что Вербов возьмет свои титулы в «Зените-Казань». И это случилось. Как, на ваш взгляд, тренер эволюционировал за последние сезоны?

Сложно сказать. Любого тренера в какой-то степени оценивает результат. Его команда побеждает. Он создал коллектив победителей. И Майка Кристенсон, будучи игроком команды, безусловно, помог. Сегодня Вербов – тренер-победитель.

«Нынешний уровень «Зенита-Казань», «Динамо» и «Локомотива» позволил бы бороться за титул в Лиге чемпионов»

Российский волейбол, как и большинство других видов спорта, изолирован от еврокубков и матчей сборных. Как развиваться клубному волейболу и вообще российскому спорту в таких условиях?

Отвечу за волейбол. Сейчас очень эффективно работает наша российская федерация. Помимо Кубка России внедрили дополнительный Кубок легенд. Тут велосипед изобретать не надо. Чтобы развиваться в волейболе, в него нужно играть. В текущих условия российская волейбольная федерация выжимает 100 процентов возможного. В том числе и для популяризации волейбола. Например, был создан Кубок Первого канала.

И уверен, что тот уровень, который вижу у «Зенита-Казань», «Динамо» и «Локомотива», позволил бы нашим российским командам бороться за титул в Лиге чемпионов.

Когда, на ваш взгляд, с российского спорта снимут санкции?

Думаю, когда изменится ситуация в мире. Все идет к этому. Сейчас после выборов США и избрания американского президента есть маленькая надежда, что все может измениться в лучшую сторону.

«Вот так и живется. Работаю в Питере, дом стоит в Казани, вся семья в Казани» Фото: © «Татар-информ»

«Согласен, что чак-чак и эчпочмаки приобрели мировую известность. Иногда хочется треугольничек «заточить»

У вас в Казани остались дом, семья. Как живется на два города?

Вот так и живется (смеется). Работаю в Питере, дом стоит в Казани, вся семья в Казани.

Тяжело вам без чак-чака и эчпочмаков? Они приобрели мировую известность после саммита БРИКС.

Конечно, кухня Татарстана славится не только чак-чаком и эчпочмаком. Много превосходных блюд татарской национальной кухни я пробовал. Но согласен с вами, что чак-чак и эчпочмаки приобрели мировую известность. А вообще я хочу похудеть, поэтому стараюсь о чак-чаке не думать. С трудом получается. Ведь традиционная татарская кухня высоко оценена не только в республике, но и за ее пределами. Иногда все-таки хочется треугольничек «заточить».

Мы привыкли, что Казань называют спортивной столицей. Но сейчас все затмил саммит БРИКС?

Согласен с вами. Это было мероприятие мирового масштаба. Меня распирает гордость, что именно Казани доверили столь значимый саммит. Город и республика более чем достойно справились с задачей. Сегодня, уверен, Казань способна провести мероприятия любого уровня как в спорте, так и в политике и культуре.

Саммит БРИКС прошел очень успешно. В Казань съехались первые лица стран, которые не согласны с диктатом Запада. Итоги казанского саммита в ближайшее время могут повлиять на улучшение ситуации в мире и для России в том числе.

«В России достаточно работы. Меня звали в Турцию, Грецию. Но всерьез эти предложения даже не рассматривал» Фото: © «Татар-информ»

«Зачем мне Италия или Турция, когда Казань была сильнейшей в Европе. Мы побеждали всех»

Вы один из самых ведущих тренеров мирового волейбола, но за пределами России практически не работали. Есть ли это в планах? И как оцениваете короткий этап со сборной Ирана?

В Иран начали звать задолго до того, как я согласился. Основной мотивацией была четвертая для меня Олимпиада. Но по условиям контракта я должен был приступить к этой работе только по завершении чемпионата России. Так и произошло. Но четыре месяца – очень малый срок для подготовки команды к Олимпиаде. Что-то получилось, что-то нет. Результата, наверное, нет. Но много и полезного было сделано для иранского волейбола.

Больше за границу работать не поедете?

У нас часто говорят: никогда не говори никогда. Но в России достаточно работы. «Зенит» – клуб с огромными амбициями, желаниями и задачами. Зачем мне нужно было ехать за границу, когда в той же Казани было завоевано пять титулов победителя Лиги чемпионов? Ни один клуб Италии этого не достиг. Зачем мне Италия или Турция, когда российский клуб был сильнейшим в Европе. Мы побеждали всех. А так меня звали в Турцию, Грецию. Но всерьез эти предложения даже не рассматривал.

Владимир Романович Алекно – советский и российский волейболист, заслуженный тренер России (2012). Родился 4 декабря 1966 года в Полоцке (Белоруссия).



Игровая карьера: выступал на позиции центрального блокирующего в минском СКА, ЦСКА, болгарском «Левски», итальянских «Асти» и «Сполето», французских «Канне» и «Туре». В составе ЦСКА дважды становился чемпионом СССР (1985/86, 1986/87), выигрывал Кубок СССР (1985) и Кубок европейских чемпионов (1985/86).



Тренерская карьера: в 1999–2004 годах — играющий тренер французского «Тура». В 2004–2005 годах — главный тренер московского «Динамо-Луч». В 2005–2007 годах — главный тренер московского «Динамо». В 2007–2008 годах — главный тренер мужской сборной России. В 2008–2021 годах — главный тренер волейбольной команды «Зенит-Казань». В 2010–2016 годах — главный тренер мужской сборной России. В 2020–2021 годах — главный тренер мужской сборной Ирана. С мая 2024 года — главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит».



В 2017–2020 годах — член Общественной палаты РФ, вошел в ее состав по президентской квоте. В 2024 году был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Фото на анонсе: vczenit.ru