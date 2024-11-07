«У вас Джалиль, а у нас Абай»: в Казани открылась выставка о деятелях культуры Казахстана

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня, 7 ноября, в выставочном зале Присутственных мест Казанского Кремля открылась выставка «Люби человечество как брата своего…», посвященная выдающимся деятелям культуры Казахстана. Всего на выставке можно увидеть более 80 экспонатов из фондов музея-заповедника, к которым относятся личные вещи писателей, старинные издания и предметы одежды.

Проект подготовил государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник «Жидебай-Бөрілі» в рамках Дней культуры области Абай Республики Казахстан.

Экспозицию осмотрели Раис Татарстана Рустам Минниханов и аким Абайской области Казахстана Нурлан Уранхаев.

«В целях развития и поддержания отношений между областью Абай и Республикой Татарстан были предприняты несколько культурных мероприятий, которые сейчас и проходят тут, в Казани. У нас запланировано несколько мероприятий, такие как концерт симфонического оркестра, книжная выставка, концерт народного ансамбля, мастер-класс по обучению казахскому языку. Мы хотим, чтобы люди из Татарстана больше узнали о жизни и творчестве такого великого человека, как Абай Кунанбаев, и о его связи с Татарстаном. Конечно же, мы желаем, чтобы культурная ценность и духовные отношения всё больше и больше развивались благодаря таким мероприятиями», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» заместитель руководителя Управления культуры Абайской области Толкын Берикбекова

Главный герой выставки — классик казахской литературы Абай Кунанбайулы (Кунанбаев), великий поэт, мыслитель, основатель казахской письменной литературы и литературного казахского языка. Абай Кунанбайулы родился в 1845 году, в местности Сырт-Каскабулак нынешнего Абайского района Абайской области. Первоначальное образование Абай получает у аульного муллы. В 1855–1859 годах Абай учился в медресе «Ахмет-Ризы» в городе Семее. В это же время он в течение трех месяцев посещал и русскую школу.

«Сила стихов Абая заключается в глубоком поэтическом смысле, который можно увидеть в любом его произведении. Казахский народ гордится Абаем. Абай — уникальный поэт, сумевший глубоко отразить духовную жизнь народа», — писал Алихан Бокейхан (Бокейханов) о творчестве Абая.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«В 1885 году Абай сам сдал в краеведческий музей города более 60 экспонатов, разносторонне показывающих жизнь и быт казахского народа. Позднее, в 1964 году, 23 из них были переданы в музей-заповедник. Некоторые из них и представлены на выставке. Это домбра и мужской охотничий пояс поэта, дубинка, боевой топорик, кожаный сосуд и другие. Также здесь представлены книги из медресе, в которой учился Абай. Это уникальные издания ХVIII-XIX веков на арабском, персидском и турецком языках», — рассказала экскурсовод посетителям выставки.

На экспозиции продемонстрированы в том числе редкие фотографии Абая, которых, по словам сотрудников, музея, сохранилось всего несколько.

Шакарим Кудайбердыулы (Кудайбердиев) — поэт, писатель, мыслитель, историк, переводчик, композитор. Родился в 1858 году в местности Кенбулак. В возрасте семи лет умер его отец, и он оказался на воспитании у своего влиятельного деда Кунанбая, а наставником стал Абай. Шакарим не обучался в специальных учебных заведениях. Под влиянием Абая изучал восточные языки, хорошо владел русским языком и стал очень образованным человеком. Экспозицию дополнили личные вещи писателя, книги и рукописные материалы, которые познакомят жителей Татарстана с его жизнью и творчеством.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Мухтар Ауэзов — писатель, ученый, академик, доктор филологических наук, государственный деятель, профессор. Родился в 1897 году, дед научил его читать и писать. Затем он поехал в город Семей, где учился сначала в медресе, а затем в пятиклассном училище. Позднее окончил Семипалатинскую учительскую семинарию и Ленинградский государственный университет.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Для гостей выставки на протяжении всей экскурсии выступали казахские музыканты, играя на инструментах и подпевая мелодии.