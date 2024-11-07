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Минниханов и аким области Абай осмотрели выставку о выдающихся деятелях Казахстана
Сегодня в выставочном зале Присутственных мест Казанского Кремля открылась выставка «Люби все человечество как брата своего…», посвященная выдающимся деятелям культуры Казахстана, связанным с Абайской областью этой страны. Экспозицию осмотрели Раис Татарстана Рустам Минниханов и аким Абайской области Казахстана Нурлан Уранхаев, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Герои выставки — классик казахской литературы Абай Кунанбайулы (Кунанбаев), поэт и писатель Шакарим Кудайбердыулы (Кудайбердиев), писатель и ученый Мухтар Ауэзов. Здесь же представлены работы знаменитого казахстанского художника Абылхана Кастеева.
Экспозиция включает личные вещи, книги и рукописные материалы, которые познакомят посетителей с жизнью и творчеством деятелей культуры. Всего представлено более 80 экспонатов. Это, в частности, домбра и мужской охотничий пояс Абая, дубинка, боевой топорик, кожаный сосуд. Есть тут и книги ХVIII-XIX веков на арабском, персидском и турецком языках из медресе, в котором учился поэт.
Проект подготовлен государственным историко-культурным и литературно-мемориальным музеем-заповедником «Жидебай-Бөрілі» в рамках Дней культуры Абайской области. Выставка продлится до 9 ноября. Вход на нее свободный.
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