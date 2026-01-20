У учительницы из РТ, которая впала в кому в Египте, осталось меньше трети страховки

Сегодня стало известно, что у учительницы из Алексеевского района Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому во время отдыха в Египте, осталось 15 тысяч долларов от страховой суммы, которую ей оформили при покупке путевки. Об этом «Татар-информу» сообщили в страховой компании «Евроинс».

«Татар-информ» сообщал, что 4 января Ольга Гардиханова прибыла в аэропорт Шарм-эль-Шейха вместе с семьей. Там ей стало плохо, и она потеряла сознание. В экстренном порядке женщину госпитализировали, у нее был диагностирован геморрагический инсульт. Ольга впала в кому и до сегодняшнего дня не пришла в сознание.

Ольга Гардиханова является заслуженным учителем Республики Татарстан. У нее 30 лет педагогического стажа, и преподает она в Алексеевской средней школе. Чтобы перевезти ее домой, по оценке транспортной компании, потребуется 13,5 млн рублей, сообщил агентству сын Ольги Руслан Гардиханов.

Он организовал сборы, чтобы найти средства на транспортировку и медицинские расходы. На данный момент уже собрано около 1,5 миллиона рублей. Тем не менее, когда сумма страховки закончится, оплачивать услуги медиков семье придется за свой счет.

«”Евроинс” признало событие страховым случаем. Лечебному учреждению, в котором находится застрахованная, предоставлены все необходимые гарантийные письма на оплату лечения в пределах страховой суммы», – объяснили в страховой компании.

В компании отметили, что Ольга Гардиханова была застрахована на сумму в 40 тысяч долларов.

«Сервисный центр страховщика осуществляет постоянный контроль и мониторинг по данному случаю, ежедневно передает страховщику информацию из лечебного учреждения о состоянии застрахованной и о расходах за ее лечение. На текущий момент расходы страховщика составляют порядка 25 тысяч долларов», – отметили в «Евроинс».

В компании заявили, что они постоянно на связи с родственниками женщины и информируют их о всех расходах.

Однако, по словам Руслана Гардиханова, страховая компания долгое время не предоставляла информацию о сроках действия договора страхования.

Накануне «Татар-информ» сделал запрос в компанию «Евроинс», после чего с семьей Гардихановых связались представители компании, информацию предоставили и «Татар-информу».

«Еще недавно нам говорили, что страховка закончится со дня на день. Вчера с нами связались представители страховой компании через администрацию Алексеевского района, дали разъяснения. До этого нам не сообщали, сколько будет действовать страхование, какие суммы остались. Сказали, что сообщат к концу срока, но мы даже не знали, когда заканчивается договор страхования. Мы ходили в местную администрацию, они обратились в страховую, и им также не предоставили информации. В больнице, где находится мама, нам сказали, что всю информацию мы получим в страховой компании – замкнутый круг получился», – рассказал «Татар-информу» сын Ольги.

По словам Руслана, один день лечения в клинике Шарм-эль-Шейха будет стоить для семьи 2,5 тысячи долларов в день. Если исходить из этих расчетов, то из оплаченных осталось еще шесть дней.

Гардиханов также рассказал агентству, что с ним связались представители Центра медицины катастроф, но пока вопрос о том, когда будет возможно вернуть женщину домой, не имеет ответа.