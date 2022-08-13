Минниханов: Из-за африканской чумы свиней под угрозу попала вся территория Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее бороться с очагами африканской чумы свиней. Сложившуюся в республике ситуацию он назвал опасной, подчеркнув, что подобного еще не было.

«В республике обострилась эпидемическая ситуация в сфере животноводства. Никогда такого не было. Одномоментно выявлено сразу семь очагов африканской чумы свиней. Семь очагов!», – сказал он на совещании в Кабмине РТ.

К неблагоприятным районам, по его словам, относятся Спасский, Мамадышский и Верхнеуслонский. В очагах и угрожающих зонах уничтожено около 6 тыс. свиней. «Вся территория республики находится под угрозой», – подчеркнул Минниханов.

Есть опасность быстрого распространения вируса, поэтому руководителям свиноводческих предприятий и подсобных хозяйств нужно обеспечить максимально закрытый режим и строго соблюдать все правила биобезопасности, добавил руководитель республики. Госкомитет РТ по биологическим ресурсам он призвал максимально сократить популяцию кабана.

Подробнее о том, как в Татарстане борются с очагами африканской чумы свиней и чем объясняют причины ее появления, читайте в материале «Татар-информа».