У Татарстана есть 200 специалистов для замены зарубежного ПО на отечественное

Одно из главных направлений в области цифровизации Татарстана сегодня — это импортозамещение программных продуктов корпорации Microsoft. Об этом на заседании Комитета Государственного Совета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«В частности, компания ICL сегодня является центром компетенций по инсталляции вместо привычных нам Microsoft Windows, Microsoft Office продуктов и баз данных. Это уже работающие, успешные программы компании Astra Linux», — пояснил докладчик.

На данный момент в Татарстане уже подготовили 200 специалистов для решения задачи по замене на предприятиях зарубежного программного обеспечения на отечественное.

Яковлев также отметил, что в Татарстане сегодня действуют более 3 тыс. IT-компаний, где работают свыше 40 тыс. специалистов. Они занимаются разработкой программного обеспечения, его внедрением, эксплуатацией и оказанием других информационных услуг. Девять из этих компаний отнесены к числу системообразующих.

«Экономика IT-отрасли республики растет стабильно. Это говорит о том, что услуги наших компаний, разработчиков Татарстана являются очень востребованными как в РТ, так и за ее пределами», — заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин объяснил, почему компания продолжает пользоваться зарубежным ПО.