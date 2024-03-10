У стен Казанского Кремля состоится первый фестиваль «Крутой спуск»

Сегодня в Казани пройдет первый фестиваль по горнолыжному спорту «Крутой спуск». Сноубордисты и лыжники смогут прокатиться со стометровой горы — от стен Казанского Кремля до пешеходной зоны площади Тысячелетия.

«Предусмотрен как спуск с трамплином для уверенных в своем мастерстве спортсменов, так и любительский — массовый спуск для всех желающих», — сообщают организаторы.

Победители получат звание «Царь горы», также будут отмечены участники с самыми эффектными костюмами.

В 11 часов утра начнется сбор и регистрация участников, в полдень состоится открытие. С 12.10 начнутся соревнования — сначала сноубордисты, потом лыжники, а в 13.10 пройдет спуск с прыжками с трамплина.

Костюмированные прокаты пройдут в отдельное время — они стартуют в 13:30. Также в программе обозначены забег наверх горы и массовый спуск (вне зачета).

Ранее сообщалось, что из-за горнолыжного фестиваля движение по улице Баумана будет частично ограничено в течение 5 дней.