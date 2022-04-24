У солнечных орлов Алтына и Алтынай в этом году могут вылупиться сразу три птенца

В этом году солнечная орлица Алтынай отложила целых три яйца. Гнездо хищников, за которым второй год подряд в прямом эфире могут наблюдать интернет-пользователи со всего мира, находится в Альметьевском районе Татарстана, примерно в ста километрах от национального парка «Нижняя Кама».

«Все ждали появление третьего яйца в гнезде орлов Алтына и Алтынай. И вот наконец-то это произошло. Снова Алтынай отложила яйцо ближе к вечеру. Третье яйцо ещё белое, не запачканное», — написал на своей странице в соцсети орнитолог, научный сотрудник Елабужского института КФУ, заведующий Музеем природы национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.

В прошлом году Алтынай отложила всего два яйца. Первый птенец вылупился 24 мая, ему дали имя Айдар. Он был найден погибшим под опорой ЛЭП в начале сентября. Второй птенец появился на свет 26 мая, самке дали имя Айгуль. Свой первый полет она совершила 12 августа.