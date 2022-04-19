Солнечная орлица Алтынай второе яйцо отложила с опозданием

В этом году солнечная орлица Алтынай отложила второе яйцо с опозданием. Гнездо хищников, за которым второй год подряд в прямом эфире могут наблюдать пользователи интернета со всего мира, находится в Альметьевском районе Татарстана, примерно в ста километрах от Национального парка «Нижняя Кама».

«Радостные итоги дня - орлица Алтынай отложила наконец-то долгожданное второе яйцо. Его ожидали еще вчера, но оно появилось только сегодня, на один день позже, чем это было в прошлом году. Будет ли третье яйцо? - в этом теперь интрига ближайших дней», - написал вчера поздно вечером на своей странице в соцсети орнитолог, научный сотрудник Елабужского института КФУ, заведующий Музеем природы Национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров.

В прошлом году Алтынай отложила первое яйцо также, как и в этом году, - 13 апреля, второе – 16 апреля. Первый птенец вылупился 24 мая, ему дали имя Айдар. Он был найден погибшим под опорой ЛЭП в начале сентября. Второй птенец появился на свет 26 мая, самке дали имя Айгуль. Свой первый полет она совершила 12 августа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пара солнечных орлов (могильников) Алтын и Алтынай вернулась после зимовки в Татарстан практически в тех же числах, что и в прошлом году. Трансляция из гнезда ведется на видеохостинге YouTube и во «ВКонтакте».