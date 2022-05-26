У солнечных орлов Алтын и Алтынай на свет появился первый птенец

У живущей в Татарстане пары солнечных орлов (орлов-могильников) Алтын и Алтынай, в гнезде которых установлено видеонаблюдение, появился на свет первый птенец.

«Какой уже большой и сильный птенец! Он вылупился из яйца всего 25 часов назад», — написал сегодня один из зрителей онлайн-трансляции.

Гнездо хищников, за которым второй год подряд в прямом эфире могут наблюдать пользователи интернета со всего мира, находится на высоте около 20 метров в Альметьевском районе Татарстана, примерно в 100 километрах от национального парка «Нижняя Кама». Проект второй год реализуется силами специалистов нацпарка под руководством орнитолога, научного сотрудника Елабужского института КФУ, заведующего музеем природы национального парка «Нижняя Кама» Ринура Бекмансурова.

Сегодня утром заботливая орлица кормила птенца. По предположениям пользователей сети, добычей мог стать сурок или крупный суслик. Зрители продолжают наблюдать за семейством хищных птиц и хотят дать имя малышу.

«Мы продолжаем следить за их трогательными и трепетными отношениями, восхищаясь слаженной работой и трудолюбием. Алтын и Алтынай мастерски обновили гнездо и теперь стремятся как можно больше времени проводить в нем. Алтын, как настоящий кавалер, приносит красивые веточки и сусликов Алтынай. В этом году им предстоит выкормить трех птенцов», — написал Ринур Бекмансуров в соцсети.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году солнечная орлица Алтынай отложила второе яйцо с опозданием.