У социальных объектов Казани вдвое увеличат время бесплатной парковки

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Время бесплатной парковки около социальных учреждений образования и здравоохранения столицы Татарстана увеличат с 15 до 30 минут. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

«С апреля текущего года на парковках, расположенных у социальных объектов здравоохранения и образования, планируется увеличить бесплатное время стоянки с 15 до 30 минут», – заявил Шакиров.

По его словам, этот проект планируется запустить в качестве эксперимента на 22 участках парковок с 490 машино-местами в общей сложности. При этом на таких парковках разместят информационные знаки желтого цвета, где будут все необходимые сведения.

Кроме того, на 18 участках Казани с 24 марта изменится тариф на оплату парковки. По словам Шарикова, изменения затронут 1,2 тыс. мест, а изменения в стоимости будут как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения цены. Зависеть это будет от загруженности того или иного участка.