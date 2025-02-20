В Казани парковку возле соцобъектов планируют сделать бесплатной на 30 минут

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В столице Татарстана парковка около социальных объектов может стать бесплатной на 30 минут. Об этом на отчетной сессии Казгордумы сообщил глава города Ильсур Метшин.

«Я впервые об этом заявлю – вдоль социальных объектов, а таких [стоянок] у нас 22 отрезка, будем делать 30-минутное бесплатное посещение по паркингу», – проинформировал мэр.

По словам Метшина, благодаря такому нововведению у родителей будет время забрать ребенка или завести его в поликлинику.

Мэр Казани также назвал платные парковки эффективным инструментом сдерживания растущего уровня автомобилизации. За последние годы число автомобилей в столице РТ увеличилось с 152 тыс. до 485 тыс., напомнил в связи с этим он.