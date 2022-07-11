Скончался отец руководителя Менделеевского района Радмира Беляева

Ушел из жизни Ильдар Беляев — отец руководителя Менделеевского района Радмира Беляева.

Семья Беляевых хорошо известна в республике. В числе ее представителей — известные строители, медики, гонщик «КАМАЗ-мастера» Айдар Беляев и другие. Ильдар Беляев много лет отработал в торгово-финансовой компании «КАМАЗ» в команде Анатолия Самаренкина — бывшего министра мелиорации и водного хозяйства ТАССР.

Исполком Менделеевского района и организации района выразили глубокие соболезнования.

«Ильдар Геннадьевич на протяжении всей жизни был надежным советником, другом и наставником для двоих сыновей и тех, кто жил и работал рядом. Долгое время Ильдар Геннадьевич работал в Торгово-финансовой компании КАМАЗа, продвигая бренд „КАМАЗ“ на весь мир. Его мудрость, работоспособность, ответственность были хорошо известны всем, кто имел честь с ним работать. Разделяем с Вами боль невосполнимой утраты. Стойкости и самообладания Вам в эти скорбные дни», — говорится в сообщении.

К словам соболезнования присоединился глава Елабужского района Рустем Нуриев.

«Выражаю глубокие соболезнования руководителю Менделеевского района Радмиру Беляеву в связи с кончиной его отца, Ильдара Геннадьевича Беляева, и разделяю горечь невосполнимой утраты», — написал он в своем Telegram-канале.