«Я не удивлюсь, если при Беляеве Менделеевск даже станет городом-миллионником»

Накануне руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев возглавил муниципалитет после досрочной отставки главы Валерия Чершинцева. В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» эксперты рассказали об истоках стремительной карьеры 34-летнего управленца.

Накануне в Менделеевске прошла сессия районного совета, на которой депутаты приняли отставку главы Валерия Чершинцева и утвердили в качестве и.о. главы Радмира Беляева

Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

«Вижу Менделеевск счастливым красивым городом, который пользуется любовью своих жителей»

Накануне в Менделеевске прошла сессия районного совета, на которой депутаты приняли отставку главы Валерия Чершинцева и утвердили в качестве и.о. главы Радмира Беляева, который в августе этого года стал руководителем исполкома района.

Сразу после назначения Беляев дал комментарий ИА «Татар-информ». Первоочередной задачей он назвал сохранение молодежи в городе и районе. «Есть инициатива совместно с компанией „Аммоний“ усилить образовательную сферу, работать над тем, чтобы восстановить работу колледжа с точки зрения подготовки кадров, потому что „Аммоний“ — динамично развивающаяся компания, которая имеет большие планы развития. Это и производство удобрений, развитие агротехнологий. Поэтому подготовка кадров — очень важный момент», — отметил он.

Еще одной задачей Радмир Беляев назвал благоустройство территорий города и района. «Сейчас совместно с компанией „Аммоний“ мы прорабатываем дизайн-код города. Активно ищем главного архитектора, чтобы усилить работу по благоустройству», — поделился собеседник агентства.

Одной из своих задач Радмир Беляев назвал благоустройство территорий города и района Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Также в первоочередных планах — реформировать деятельность жилищно-коммунальной сферы. Реформа будет связана с улучшением услуг, предоставляемых населению. Также будет усилена работа по качеству выполнения работ президентской программы «Наш двор».

Помимо этого, команда Радмира Беляева будет работать над развитием малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, привлечением инвестиционных проектов, развитием ТОСЭР, транспортно-логистического промпарка «Менделеевск 2.0» и другими проектами.

«В данный момент мы с командой формируем концепцию развития города и района на ближайшие пять лет, согласовываем ее с градообразующими предприятиями и руководством республики, и в скором времени представим ее общественности», — поделился планами и.о. главы района.

В будущем Радмир Беляев видит Менделеевск благоустроенным городом, комфортным для проживания. «Потенциал огромный, это город Закамья — рядом Челны, Елабуга — такое соседство дает возможности для нашего Менделеевска. Во всех сферах мы будем активно двигаться, привлекая необходимых экспертов, пользуясь возможностями федеральных программ и республиканской поддержкой», — отметил Беляев.

«Будет усилена работа по качеству выполнения работ президентской программы «Наш двор» Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Под руководством Беляева создана ТОСЭР «Нижнекамск»

Радмир Беляев с рождения живет в Закамье, он родился 11 июня 1987 года в Набережных Челнах. Беляев — родственник легендарного Раиса Беляева, который руководил челнинским горкомом с 1970-го по 1984 годы в сложный период строительства КАМАЗа и города. Раис Беляев дважды избирался в Верховный Совет РСФСР, руководил Институтом культуры в Казани. Клан Беляевых хорошо известен в республике. В числе его представителей – известные строители, медики, гонщик «КАМАЗ-Мастера» Айдар Беляев и другие.

В 2009 году Радмир Беляев окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Менеджмент». В 2013-м — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2015-м — Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Информационные системы и технологии», магистр. Также получил дополнительное образование, профессиональную переподготовку в 2014 году в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ как специалист по государственному и муниципальному управлению.

В октябре 2016 года Беляев стал заместителем руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района Фото: e-nkama.ru

Свою трудовую деятельность Беляев начал в марте 2007 года специалистом по работе с молодежью в муниципальном учреждении «Молодежный центр „Нур“» города Набережные Челны. Карьера пошла очень быстро – через некоторое время Радмир Беляев, пройдя еще несколько аппаратных ступеней, возглавил Управление экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома автограда. Но его переманили к себе соседи – команда Айдара Метшина, в то время являвшегося мэром Нижнекамска.

В октябре 2016 года Беляев стал заместителем руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района. В апреле 2019 года переведен на должность первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района РТ, где работал до назначения руководителем исполкома Менделеевского района 31 августа 2021 года.

За время работы в должности первого замруководителя исполкома района Беляев курировал ряд масштабных социально значимых проектов федерального, республиканского и муниципального уровней. Под его руководством на территории Нижнекамска создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нижнекамск». Привлечен 21 резидент с планируемым объемом инвестиций 7,8 млрд рублей и созданием 2 тыс. рабочих мест.

Менделеевск планирует привлечь 3 млрд рублей инвестиций после создания промпарков

Беляев имеет репутацию инициативного чиновника. Сразу после назначения на пост руководителя исполкома района Радмир Беляев предложил создать два промышленных парка в Менделеевске для развития территории опережающего социального развития (ТОСЭР).

Планируется, что один парк будет частным, второй — муниципальным. Первый, «Менделеевск», займет площадь 26 га. До 2024 года планируется освоить первые 16 га, на втором этапе — до 2026 года — 10 га. Производственные и складские площади займут 80 тыс. кв. метров, офисные — 20 тыс. кв. метров. Ожидается, что его резидентами станут 10 компаний. Объем их инвестиций оценивается в 1 млрд рублей. Планируется создать 300–500 рабочих мест.

Резидентами парка станут 20 компаний, которые вложат около 2 млрд рублей и создадут 600 рабочих мест Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Предполагается, что здесь разместятся предприятия, работающие в сферах строительства, сельского хозяйства, а также поставщики «Аммония». Среди плюсов площадки — близость предприятия к «Аммонию», особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», также в числе преимуществ в материалах указывается льготная аренда готовых помещений и гарантированный сбыт продукции.

Муниципальный парк «Менделеевск 2.0» расположится на 35 га. Освоение участка планируется в три этапа: по 10 га до 2022 года и 2024 года, еще 15 га — до 2026 года.

Резидентами парка станут 20 компаний, которые вложат около 2 млрд рублей и создадут 600 рабочих мест. Парк будет примыкать к федеральной дороге Казань — Ижевск (с выходом на трассу М7), рядом действует автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Предполагается, что его резидентами станут логистические и транспортные предприятия.

ТОСЭР в Менделеевском районе создана в 2019 году. К настоящему времени статус резидента получили 7 организаций, на стадии подписания находятся соглашения еще с двумя предприятиями.

«Командный человек, он быстро набрал сильные кадры»

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина рассказала, что Радмир Беляев, работая на посту первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района, быстро стал ключевой фигурой нижнекамской команды.

«С приходом Радмира Ильдаровича произошел мощный толчок в развитии малого и среднего бизнеса района. Командный человек, он быстро набрал себе сильные кадры, потому что один в поле — не воин», — отметила собеседница агентства.

Марина Камелина: «Радмир Ильдарович — руководитель новой формации, всегда доводит дело до конца» Фото: e-nkama.ru

По мнению Марины Камелиной, Радмира Беляева всегда отличала открытость. «Ранее, работая на посту начальника пресс-службы, с ним никогда не было проблем, он всегда шел на контакт с журналистами, интернет-сообществом. Это идеальный образец открытого руководителя, который всегда доступен и всегда ответит на вопросы, и даже на неудобные», — сказала Камелина.

Также, по словам вице-мэра, Радмир Беляев всегда нацелен на результат и амбициозен. «Радмир Ильдарович — руководитель новой формации, всегда доводит дело до конца. С ним очень легко и интересно работалось. И сейчас мы наблюдаем за его успехами на новой территории. В Нижнекамском районе Радмир Ильдарович уже вырос и достиг результатов. Так как он человек амбициозный, то всегда ставит перед собой новые задачи, и мы желаем ему дальнейшего развития», — пожелала Камелина.

«Я не удивлюсь, если Менделеевск станет столицей Закамья»

Депутат Госсовета РТ шестого созыва, известный челнинский бизнесмен Олег Коробченко в беседе с ИА «Татар-информ» сообщил, что Радмир Беляев не просто доводит дело до конца, а делает это с высочайшим качеством.

«Лично мое мнение, как бизнесмена и предпринимателя, если бы таких чиновников было больше, то у нас в стране было бы все отлично. Радмир Ильдарович — один из таких людей, с которыми очень приятно работать как чиновникам, так и бизнесменам. Это человек, который радеет за свою работу», — отметил Коробенко.

Олег Коробченко (третий слева): «Радмир Ильдарович — один из таких людей, с которыми очень приятно работать как чиновникам, так и бизнесменам. Это человек, который радеет за свою работу» Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

По мнению предпринимателя, далеко не все и не всегда соглашаются занимать высокие посты, так как работа глав — опасная, неблагодарная и трудоемкая. «Редко, когда такие молодые люди занимают высокий пост и готовы посвятить себя государственности. Радмир Беляев — один из немногих, который взялся за это. То, что у него все обязательно получится, я даже не сомневаюсь», — сказал Коробченко.

По мнению эксперта, под руководством Беляева Менделеевск получит колоссальное развитие. «Я даже не удивлюсь, если Менделеевск сначала станет миллиоником, затем появится мост к Набережным Челнам и город станет столицей Закамья. Я на 200% поддерживаю выбор Президента и то, что он дает таким молодым инициативным людям дорогу», — добавил Коробченко.

«Достойный продолжатель династии Беляевых»

Генеральный директор союза «Торгово-промышленной палаты» Набережных Челнов Рашид Башаров отметил, что Радмир Беляев является достойным продолжателем династии Беляевых.

«Радмир Ильдарович — достойный продолжатель династии Беляевых, которые очень много сделали для Набережных Челнов. Представитель молодого поколения — стремится развивать предпринимательство. Он прошел путь с поддержки предпринимательства в Набережных Челнах и теперь будет развивать ТОСЭР „Менделеевск“. Когда я ему сказал: „Какой непростой район тебе достался!“ — Радмир ответил: „У него огромный потенциал! И я сделаю все для того, чтобы он стал одним из самых высокоразвитых районов Татарстана“», — рассказал Рашид Башаров о разговоре с Беляевым.

«Радмир Беляев — очень деятельный, конкретный, оперативно решающий вопросы, вникающий в суть проблемы и предлагающий оригинальные решения тех или иных задач» Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

По мнению гендиректора ТПП, с таким посылом за Менделеевск можно только радоваться.

«Радмир Беляев — очень деятельный, конкретный, оперативно решающий вопросы, вникающий в суть проблемы и предлагающий оригинальные решения тех или иных задач. Время таких ребят пришло. Теперь ему необходимо сформировать сильную команду, отобрать тех, кто живет и работает в этом районе, сплотить их. Желаем воплощения всех задач и перпектив!» — пожелал Рашид Башаров новому руководителю Менделеевского района.