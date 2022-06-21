В российском магазине приложений начали появляться иностранные сервисы

Российский онлайн-магазин приложений NashStore пополнился иностранной соцсетью коротких видео Likee и медиапроигрывателем американского производства Folder Player. В скором времени там появятся и другие зарубежные сервисы, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день NashStore уже получил заявки от разработчиков из 63 стран, которые хотят добавить туда свои приложения. Некоторые из них находятся в процессе проверки. Ранее разработчики сообщили, что в отечественном онлайн-магазине зарегистрировалось уже больше 1 млн человек. Общее число загрузок софта пользователями достигло 3,5 млн.

Отечественный аналог Google Play заработал 16 мая. Напомним, 7 апреля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что Аpp Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, поэтому нужно создавать свою платформу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Многие компании заявили об уходе из страны либо о приостановке деятельности на ее территории.